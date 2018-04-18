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来张海书法艺术馆赏古朴魏碑书法
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-23 09:20

　　参展的书法作品

　　昨日上午，第四届“魏碑圣地”全国魏碑、隶书书法大赛颁奖暨作品展览开幕式在偃师市张海书法艺术馆举行。此次活动由河南省文联、洛阳市政府、河南省书法家协会、当代书法篆刻院共同主办，是今年牡丹文化节文化系列活动中的一项。

　　大赛自征稿以来备受关注，共收到来自全国各地的稿件4172件，经认真评选，评出获奖、入展作品共200件，其中获奖作品95件、入展作品105件。

　　该活动相关负责人介绍，希望通过此次大赛和展览，进一步弘扬魏碑书法艺术，推动全国魏碑书法创作的繁荣与发展，促进当前魏碑书法理论的深入研究。

　　此次展览为期一个月，感兴趣的市民可以到位于偃师市华夏路东段的张海书法艺术馆免费参观。（洛阳晚报记者 潘立阁 通讯员 孙耿 文/图）

　　延伸阅读

　　洛阳为何被称为“魏碑圣地”

　　市书法家协会相关负责人介绍，洛阳是中国书法的主要发源地之一，也是“魏碑圣地”，仅洛阳龙门石窟造像题记就多达3680品，在洛阳出土的北魏时期的墓志有400余方。

　　魏碑是我国南北朝时期北朝文字刻石的通称，以北魏为最精，大体可分为碑刻、墓志、造像题记和摩崖刻石4种。魏碑书法笔画严谨、古朴灵动、丰腴不失板刻，上承汉隶、下开唐楷，兼有隶楷两体神韵，是一种承前启后、继往开来的过渡性书法体系，古今书法家都十分推崇。

　　洛阳作为北魏的都城，留下大量魏碑，因此被称为“魏碑圣地”。在魏碑当中，《龙门二十品》堪称极品，其中的十九品位于古阳洞，还有一品在位于老龙洞外的第660窟。它们由北魏的王公贵族、高级官吏和有道高僧捐资镌刻，除了艺术价值，还有很高的史料价值。
[ 责任编辑：史戎戎]
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