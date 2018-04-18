一季度洛阳经济实现“开门红” 全市GDP同比增长率居全省第2位

近日，在中信重工伊滨高端制造工业园，最新研发的排爆机器人、铁路列检机器人等多个产品陆续下线。今年一季度，中信重工的特种机器人订单实现爆发式增长，机器人及智能装备产业已经成为该公司最大的利润增长点。

近日，在中信重工伊滨高端制造工业园，最新研发的排爆机器人、铁路列检机器人等多个产品陆续下线。今年一季度，中信重工的特种机器人订单实现爆发式增长，机器人及智能装备产业已经成为该公司最大的利润增长点。

3月28日，总投资约50亿元的日照—濮阳—洛阳原油管道工程在吉利区开工，标志着中国石化洛阳分公司炼油结构调整项目建设取得新的重要进展。

工业生产和项目建设的红红火火，为我市经济平稳增长起到了积极作用。记者昨日从市有关部门获悉，一季度，全市GDP同比增长8.9%，高于全省1个百分点，居全省第2位，顺利实现了“开门红”目标。

今年以来，我市坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，以“四高一强一率先”为目标，着力推进“9+2”工作布局，加快实施“9643”合理有效投资行动计划，加强经济运行调节调控，全市经济保持稳中向好的发展态势。

工业生产开局平稳。一季度，全市50户重点企业实现产值463亿元，同比增长8.6%，在涉及的9大行业中，装备制造、高端石化等8个行业产值实现同比正增长。在重点企业带动下，全市规模以上工业增加值同比增长7.5%，基本保持稳定增长态势。

固定资产投资稳步增长。今年以来，我市坚持重大项目例会、联审联批、市级领导分包等工作机制，大力实施“9643”合理有效投资行动计划，开展重大项目集中开工活动。一季度，全市固定资产投资增长12.1%，高于全省2.6个百分点。433个省市重点项目完成投资346亿元，占年度计划的33.6%。城市轨道交通1号线2号线、洛阳石化炼油结构调整一期、洛宁大鱼沟抽水蓄能电站等233个在建项目加快实施。

产业结构进一步优化。一季度，全市服务业增加值同比增长11.8%，占GDP比重达到47.3%，较去年同期提高2.8个百分点。我市六大高成长性制造业增加值同比增长12.6%，高技术产业和装备制造业增加值同比增长17.5%和10.1%，高耗能行业占比降为32.2%。高端制造业与高端服务业“双高引领”，成为我市一季度经济增长的重要拉动力量。

二季度是确立全年经济运行走势的关键时期。市发改委相关负责人表示，将全力促进转型发展，以高端化、绿色化、智能化、融合化为方向，加快实施一批产业项目，加快构建“565”现代产业体系，进一步巩固“三二一”的产业格局；着力扩大合理有效投资，坚持市领导分包、联审联批、项目督导等机制，持续实施“9643”合理有效投资行动计划，抓开工、促在建、督竣工，确保上半年计划开工的138个重点项目全部开工；着力推进改革开放创新“三力联动”，以供给侧改革为主线，重点在“破、立、降”上下功夫，不断提高供给体系质量；推进城乡协调发展，围绕洛巩、洛渑、洛济、洛汝四条产业带，启动实施一批重大产业、交通、生态项目；加强经济运行调节，强化煤电油气运等生产要素综合协调，确保经济运行保持在合理区间。 （洛阳日报记者 李迎博）