第六届中国（偃师）三轮车新能源车展览会暨行业发展高峰论坛举行

20日到22日，第六届中国(偃师)三轮车新能源车展览会暨行业发展高峰论坛在偃师市举行。

20日到22日，第六届中国(偃师)三轮车新能源车展览会暨行业发展高峰论坛在偃师市举行。

本次展会由中国摩托车商会、偃师市人民政府主办，汇集了来自河南、广东、山东、江苏、重庆、河北等地的107家企业，集中展示了行业众多新技术、新产品、新装备、新能源汽车等，吸引了来自全国各地众多经销商。该展会已经举办5届，为偃师广大三轮车新能源车企业提供了学习行业先进技术经验、壮大产业实力、助推产业转型发展的良好机遇。

20日下午举办的行业发展高峰论坛，从不同角度、不同层面探索三轮车新能源车改革创新和求变图强之路，共同推动中国三轮车新能源车产业适应新常态、谋划新思路、实现新作为。

偃师产业集聚区内三轮车新能源车整车及配套企业达到323家，2017年销售各类车辆超过100万台，集聚区整车及零配件企业建立起的“半小时及时供应圈”配套优势日益凸显。目前，偃师产业集聚区三轮车新能源车产业由“燃油车向电动车、普通车向特种车、三轮车向四轮汽车、摩配向汽配”四个方向的转型迈出坚实步伐，已经成为国内业界举足轻重的力量。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 黄伟伟）