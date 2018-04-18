公众服务评价结果应及时反馈

将公众服务评价结果和处理情况及时公布，是“不护短”的表现，将进一步激发市民的工作监督热情，进一步落实办事人员的主体责任。现在，在自贸区洛阳片区综合服务中心办理业务，可以通过评价器对工作人员的服务做出评价，而评价结果会在自助查询终端上实时显示并存档作为考核依据。

将公众服务评价结果和处理情况及时公布，是“不护短”的表现，将进一步激发市民的工作监督热情，进一步落实办事人员的主体责任。

现在，在自贸区洛阳片区综合服务中心办理业务，可以通过评价器对工作人员的服务做出评价，而评价结果会在自助查询终端上实时显示并存档作为考核依据。

网购可以给差评，到服务中心办业务也可以给差评，把考核评价权交给市民，可以为市民带来良好的服务体验。

出门办事儿，最怕遇到“门难进，脸难看，话难听”，但为了把事儿办成，又不得不委曲求全，这种滋味儿不好受。

自贸区洛阳片区综合服务中心实行这个措施，完善监督评价功能。服务中心工作人员，谁办理谁接受评价，让热忱、负责者得到好评，让推诿、不负责者得到差评，从而让公众服务更透明、高效。

只是，对市民来说，除了进行评价，还想知道自己给了差评的工作人员是否受到了相应处罚，其服务水平是否因此有所改进。

及时将好评、差评的处理结果通过互联网等通报，如此广而告之，不仅是对工作人员的鼓励与鞭策，更是对市民“用户体验”的重视，是对市民服务监督权的尊重。

将公众服务评价结果和处理情况及时公布，是“不护短”的表现，将进一步激发市民的工作监督热情，进一步落实办事人员的主体责任。这不仅是办事机构的态度问题，也是办事机构的作风问题，毕竟只有认真面对公众意见，才能切实行使公职之权。

当然，公众服务真实有效的服务评价体系，来自评价者真实有效的评价行为，作为前来办事的市民，将自己的服务评价客观如实反映，不随意评价，既是对自己负责，也是对服务评价体系最好的维护。（新闻观察员 洛谭）