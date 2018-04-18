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洛阳国家大学科技园二期项目预计7月交付使用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-23 08:50

建设中的洛阳国家大学科技园二期项目

　　项目档案

　　■项目名称：洛阳国家大学科技园二期项目

　　■项目概况：项目位于市先进制造业集聚区，处于中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区、郑洛新国家自主创新示范区洛阳片区叠加区域，总投资5亿元，建筑面积7万平方米，主导产业包括机器人及智能装备、软件及信息服务业、工业设计和工业检测、文化创意产业、高端教育培训等。大学科技园拥有国家级大学科技园、国家级众创空间、国家级科技企业孵化器等8个“国字号”，是中部地区产业创新中心和我市高校产学研结合、培养创新创业人才的重要平台。

　　拥有一双明察秋毫的“机器眼”，手机盖板任何细小瑕疵都逃不过它的“火眼金睛”……2017年，对于园区初创企业中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司研发的国内最高精度手机盖板检测仪来说，是从概念变为现实的一年——一年间，产品从技术图纸，到样机下线，再到成功投向市场，掘金千亿元级以上的新市场。

　　“多亏了园区的天使投资，让这一来源于中科院自动化所的先进成果得以快速转化。”说起企业的成功，企业相关负责人心存感激，在进驻之初，洛阳国家大学科技园对其进行了天使投资，使该公司得以快速发展，科研成果得以迅速转化，目前该公司已完成第二轮融资，正在加紧市场化布局。

　　走进洛阳国家大学科技园，在已经建成投用的张衡园以西，建筑面积达7万平方米的二期项目正如火如荼地开展。10余栋单体建筑楼已封顶，正在进行外立面施工，园林绿化和管网施工正加紧进行。项目建成后，科技园区研发办公面积将超过12万平方米。

　　“截至目前，二期项目已有170余家企业签约进驻，更多中科慧远式的创业故事将在这里演绎。”园区相关负责人说。

　　在即将进驻二期项目的企业中，不乏带动力强、影响力大的龙头项目。其中，美国传奇3D公司投资建设的洛阳国际影视创意产业园区项目每年将完成5部以上好莱坞影片2D转3D等项目的制作，带动洛阳的影视制作水平快速提升。华东理工大学洛阳研究院也将开展石油化工设备检测等业务，为我市石化产业搭建科技人才聚集、科研成果转化的平台。

　　目前，洛阳国家大学科技园进驻企业规模达到300家，初步形成了新型研发机构支撑、龙头企业引领带动、科技型中小微企业集聚发展的发展态势。今年7月二期项目建成投用后，预计将迎来200多家新增企业进驻，进驻企业数量将突破500家，打造成中西部最具影响力的国家级创新科技园。（洛阳日报记者 张锐鑫 李冰 通讯员 常志勇 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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