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老有所乐 别怕“出格”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-23 08:42

　　“出格”的想法加上“出格”的做法，说不定哪天老人真的就实现了“出格”的梦想。

　　退休后扎进影视圈，从“群演”到主演，从当“北漂”到考入北影，67岁的杜松叶老人终于圆了自己的“影视梦”。

　　成为北影目前年龄最大的考生，杜松叶有点儿不好意思，她怕别人说自己“瞎折腾”。

　　老有所乐，每个人的理解不同，关键是不为心灵设限。只要自己喜欢、觉得舒服，想折腾，是自己的事，他人无可非议。就像杜松叶，如果不折腾，怎能走上让年轻人都羡慕的演艺之路？

　　如今，人们对“老”的概念和观念都在发生变化，有专家甚至发现老年意味着人生会变得更好：神经学家认为，如果一直保持积极、活跃的生活，即使到70岁，脑细胞还会产生更多的“接连枝”，会不断增强接受知识和创造的能力；心理学家认为，人老了心理承受能力更强，知道自己究竟要什么，大脑更智慧，精神更充实。

　　生活中不少大器晚成者也证实了这点。杭州天堂伞业创始人王斌章，60岁才开始创业，靠2000元摆地摊儿卖伞起家的他，创业30多年来，每天工作17个小时，将不断解决问题和提升自己作为生活的乐趣，凭借“结实耐用”的产品，天堂伞年销售额超过20亿元。

　　晚年如此“折腾”，王斌章是为了实现自己“把伞做到最好”的梦想，如此老有所乐，老有所为，不仅是寻找自信、快乐的过程，研究表明还有增寿的“功效”。

　　中国老龄科学研究中心研究员陶立群说，国内老人认为“人越老就得越稳重”，有些老人想干事却怕别人说自己“老了还瞎折腾”。环顾周围，老人们的玩法也很拘束，无非是聊天、打牌、下棋……其实老人完全不用有以上顾虑，在保证健康、安全的前提下，大胆做个“老顽童”，“玩”一把新鲜的事物，是老有所乐的新境界、新高度。

　　老有所乐，不怕“出格”。“出格”的想法加上“出格”的做法，就像杜松叶这样，说不定哪天真的就实现了“出格”的梦想呢！（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：崔利利]
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