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“洛阳玻璃”再创浮法玻璃世界最薄纪录

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-23 08:50

　　浮法电子玻璃的世界最薄纪录，再次由洛玻集团刷新！

　　4月19日，洛阳玻璃股份有限公司发布公告，企业全资子公司蚌埠中建材信息显示材料有限公司新产品0.12毫米超薄浮法电子玻璃近日成功下线，又一次创造了浮法技术工业化生产的世界最薄玻璃纪录。

　　洛玻股份由中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司独家发起创立。洛玻集团前身是创建于1956年的洛阳玻璃厂，是中国第一条浮法玻璃生产线的诞生地。1981年，其浮法玻璃工艺被国家科学技术委员会命名为“洛阳浮法玻璃”工艺，被誉为世界三大浮法玻璃工艺之一。

　　近年，智能手机、平板电脑、数码相机市场发展迅猛，对电子超薄玻璃的需求量猛增。玻璃越薄，就越轻巧，且具有透光性更佳、显示效果更好、更节能等优点，但对技术要求高，工艺复杂、生产难度大。

　　作为国内最早开始研发并商业化生产超薄浮法玻璃产品的企业，洛玻集团近年积极开展并购重组，通过置出普通浮法玻璃板块及矿产板块，置入中显公司100%股权，结合子公司龙海公司、龙门公司生产线的技术特点，踏准供给侧结构性改革的节拍，勇于创新、积极转型，不断扩大超薄玻璃基板业务的规模和品种结构优势。

　　2014年1月6日，洛玻集团龙海公司成功研制出当时国内最薄的玻璃产品——0.33毫米超薄电子玻璃；2015年3月14日，龙海公司研制出0.25毫米电子玻璃，成为当时工业化生产浮法玻璃的“世界最薄”；2016年4月28日，洛玻集团中显公司成功拉引出0.15毫米的超薄电子玻璃，刷新中国超薄电子玻璃纪录……一系列成绩的取得，打破了国外对电子信息显示行业上游关键原材料的长期垄断。

　　据了解，此次洛玻集团挑战的0.12毫米超薄浮法电子玻璃，仅比一张A4纸稍厚。本次拉引成功，使该企业成为目前国内唯一具备生产0.12毫米至1.1毫米系列品种超薄浮法电子玻璃能力的企业，增加了高附加值、高技术含量的高端玻璃产品品种，使得洛玻集团核心竞争力进一步增强。（洛阳日报首席记者 张锐鑫）
[ 责任编辑：席倩倩]
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