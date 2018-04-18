中国一拖产品亮相捷克国际农机展

昨日，记者从中国一拖获悉，2018年捷克国际农机展日前在布尔诺国际展览中心盛大开幕，中国一拖携新品亮相展会。

昨日，记者从中国一拖获悉，2018年捷克国际农机展日前在布尔诺国际展览中心盛大开幕，中国一拖携新品亮相展会。

捷克国际农机展于1994年创办，至今已举办11届。中国一拖是其中唯一的我国农机企业代表。

在推进“一带一路”建设中，位于中东欧的捷克对打通连接亚欧大陆的经济走廊起着重要作用，在该国举行的农机展也是该地区规模最大、专业性最强的农机展览会。此次中国一拖提供的参展展品，包括以通过欧盟认证产品为代表的3个系列6种机型的大中马力轮式拖拉机，其发动机功率从25马力到120马力不等。

在展会上，多家客户表达了对中国一拖产品的浓厚兴趣，斯洛伐克的一家农户当场提出要购买10台YTO拖拉机。截至展会结束，中国一拖准备的6台展品已全部售出。 （洛阳日报记者 陈曦 通讯员 宋贤敏）