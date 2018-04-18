外国游客来洛画牡丹引路人惊叹

一群外国人面对各色牡丹认真作画，毛笔笔尖，一朵朵漂亮的牡丹跃然纸上……“外国人牡丹丛中画牡丹，稀罕！”“画得真不赖！”在围观的人群中，不少人赞叹。

外国友人展示他们创作的牡丹画

一群外国人面对各色牡丹认真作画，毛笔笔尖，一朵朵漂亮的牡丹跃然纸上……“外国人牡丹丛中画牡丹，稀罕！”“画得真不赖！”在围观的人群中，不少人赞叹。

这些天，如果您到隋唐城遗址植物园、天堂明堂景区等地方，也许会遇到这样的场景。17名来自澳大利亚、乌克兰、冰岛等国家的游客来到洛阳，在牡丹丛中画出国色天香。他们因何与洛阳结缘？这源于宁波红牡丹书画国际交流社社长姜红升和我市牡丹绘画爱好者张文菊等人的牵线。

姜红升是宁波人，在英语教学及中国书画方面都有深厚的积累，尤擅牡丹画。2012年，他创办了旨在传播中国文化的公益组织——红牡丹书画国际交流社，专门教外国人画牡丹，目前已经有168个国家的1万多人成了他的学生。

教大家画牡丹，姜红升总会讲起洛阳牡丹甲天下，与张文菊结识后，经过多次沟通准备，这些来自外国的牡丹粉丝们终于来到了洛阳。

执笔、调色、着墨、晕染……画作完成后，这些外国友人纷纷拿起手机拍摄视频和照片留念。“我要把最新鲜的牡丹送给朋友们。”来自澳大利亚的吉莉安对记者说。

采访中，姜红升向记者展示了一套8张以牡丹为主题的明信片，上面画有天香四海、墨香胭脂等牡丹花。“想不到吧，这上面的画都是我的外国学生创作的。”他指着明信片下方署名告诉记者，这套明信片不久后将公开发行。

姜红升说，这是自己首次带外国友人团队来洛阳，以后将带更多人来这座十三朝古都。他说，希望通过“外国友人牡丹丛中画牡丹”的方式，让更多的外国人知道洛阳和牡丹，希望牡丹文化能够通过洛阳向世界传播，大家一起分享幸福之花的芬芳。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 陈英/文 记者 李卫超/图）