内蒙古游客大意落下皮包 洛阳公交车司机及时归还

昨日，外地游客任先生拨打晚报热线66778866：多亏69路公交车司机，我丢失的皮包才失而复得。

昨日，外地游客任先生拨打晚报热线66778866：多亏69路公交车司机，我丢失的皮包才失而复得。

任先生来自内蒙古呼伦贝尔市。20日13时许，任先生一行从关林乘69路公交车前往中国国花园。任先生坐在前排，见车上人不多，就随手把一个黑色皮包放在旁边的座位上。下车时，任先生把这事儿忘得一干二净。

15时许，游完中国国花园，任先生去酒店订房间时才发现皮包丢失。包内有他的手机、身份证、银行卡等，还有数百元现金。任先生匆忙报警，并打出租车沿69路公交车的行驶路线寻找。出租车司机听完任先生的遭遇后，建议他到69路公交车的调度室询问。

16时许，任先生赶到位于中原物流中心的调度室，向工作人员讲述丢包的相关情况。其间，69路公交车司机崔艳丽拿着一个黑色皮包来到调度室，任先生一眼就认出是自己的皮包。原来，崔艳丽在车上打扫卫生时，在一个座位缝隙处发现了这个黑色皮包，就赶忙交到调度室。经现场检查，包内物品没有丢失。

任先生说，他非常感谢崔艳丽，想请她吃顿饭或者给她买点儿礼物表示感谢，都被对方婉拒了。（洛阳晚报记者 山军伟）