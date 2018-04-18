世界古都论坛专家：找来好编剧讲好故事，让文物活起来

20日、21日，在世界古都论坛分论坛上，来自首都博物馆、湖南省博物馆、开罗埃及历史博物馆、日本奈良国立博物馆等国内外著名博物馆的负责人，以及北京大学、复旦大学等高校的专家，围绕“世界文化视野下的博物馆功能定位与发展”进行讨论，给正在打造博物馆之都的洛阳带来诸多启示。

市民、游客冒雨参观洛阳博物馆

如何让文物活起来？如何让公众更愿意走进博物馆？博物馆未来的发展方向是什么？

20日、21日，在世界古都论坛分论坛上，来自首都博物馆、湖南省博物馆、开罗埃及历史博物馆、日本奈良国立博物馆等国内外著名博物馆的负责人，以及北京大学、复旦大学等高校的专家，围绕“世界文化视野下的博物馆功能定位与发展”进行讨论，给正在打造博物馆之都的洛阳带来诸多启示。

1 让文物活起来 需要一批好编剧

兢兢业业工作，记录下基层官吏点点滴滴的“喜”；想向世人展示盛世风采，审美却被人吐槽的乾隆……随着一个个精彩有趣故事的演绎，一件件文物被大家所熟知，《国家宝藏》也成为近年来较火的电视节目之一。在论坛上，不少专家对这样的形式给予高度赞赏，认为这是展示文物、讲述历史的有效方式。

“讲好文物故事是让文物活起来的关键，不管是展览、影视片、动画片，都需要一个好编剧。”复旦大学文物与博物学系主任陆建松教授说。他认为，中国的博物馆普遍不善于、不重视编剧，因此造成现在的展览学术味太重。

“比如仰韶彩陶盆之类的文物，博物馆的展板基本上写的就是，多大、多高、什么形状、从哪儿出土。要让它活起来，我们不能单从器物学的角度去描述，而要从中国文化的角度去描述。”陆建松说。

不少专家表示，近年，随着《国家宝藏》《如果国宝会说话》等节目的热播，各地博物馆也深受启发，正在不断进行新的尝试。

洛阳博物馆馆长谢虎军介绍，该馆收藏的出土于偃师二里头遗址的镶嵌绿松石铜牌饰，就登上了央视的《如果国宝会说话》栏目，还引申出乳钉纹铜爵等文物，向大家展示最早的中国。通过讲述文物故事的形式，进行多媒体呈现，一定可以吸引更多人走进博物馆一睹文物的真容。

“天下无双品人间第一花——故宫博物院藏牡丹题材文物特展”陈展精美

2 打造更漂亮的陈展“让观众多停留5秒”

进门就能看见朱红墙上的金色琉璃瓦，走路时脚底步步生花，赞美牡丹的诗句被投影在地上……近日，在洛阳博物馆开展的“天下无双品人间第一花——故宫博物院藏牡丹题材文物特展”，以其精美的陈展让观者赞叹。

经过5年改造提升，于去年11月重新开放的湖南省博物馆一直热度不减，除了珍贵的文物，它的陈展也令观众印象深刻。“其中灯光的功劳不小，如果你刚装修好新房，灯光全部打开的时候，家具陈设一定会给人特别漂亮的感觉。”湖南省博物馆馆长段晓明说。

为让非专业观众减小漏掉重要展品的几率，他们力图通过灯光让文物美丽起来。“让观众在一件美丽的文物旁边多停留5秒，他就能接收到更多这件文物的历史信息，愿意去了解这个文物背后的故事。”段晓明说。

段晓明介绍，环境光一定要让观众感觉心里踏实和安全；展品照明一定要聚集展品、突出展品，还可以用灯光再现一些艺术化、戏剧化的场景。

3 有深度的临时展览“圈粉”能力更强

博物馆的展览，一般分为两种形式：一种是基本陈列，按照时间或者专题，展示这个国家或地区的历史文化；另一种是临时展览，内容灵活多变，经常是邀请外地的文博机构前来展出。由于基本陈列很少发生变动，因此其对本地观众来说缺乏新鲜感，缺少吸引力，丰富多彩的临时展览则能够吸引许多“铁杆”观众。

首都博物馆的临时展览是国内博物馆中的翘楚，在历史爱好者中的“圈粉”能力甚至可以和故宫博物院、国家博物馆相媲美。首都博物馆副馆长黄雪寅表示，他们筹备一场大型国际性展览，策划期一般是3年到5年，“我们要把文物背后的故事讲好，如何让本国人民能够看懂外域文化，这个难度很大”。

黄雪寅认为，一个展览不仅包括展出本身，也包括图书、多媒体、商品设计及推广等方面，是一个完整的链条，策展团队在这个链条上需要一个整体的把握和安排。

埃及历史博物馆馆长沙巴·阿卜杜勒拉齐克·赛迪克·格森表示，该馆正在建设一个新的现代化博物馆，其中就专门考虑了博物馆之间的文物共享，方便开展各种临时展览。她还表示，类似展览中文物的交通运输安全也非常重要。

近年，洛阳博物馆与故宫博物院、甘肃省博物馆、河南博物院等合作，组织了一批高水平的临时展览。2016年年底至2017年年初洛阳博物馆联合国内多家博物馆在洛举办的《谁调清管度新声——丝绸之路音乐文物展》，刚刚入围了2017年度全国博物馆十大陈列展览精品的终评。

4 加强互动 让观众在博物馆“看出名堂”

如今，节假日带孩子参观博物馆，已经是不少家庭的选择，然而，尽管热情很高，大多数人的参观仍然停留在走马观花的层面。如何让人们在博物馆看出名堂、了解历史，进而有一定的收获？参加论坛的专家们纷纷支招。

国际博物馆协会孟加拉国国家委员会主席汉吉尔·侯赛认为，博物馆既是一个文化数据库，用来保存过去的历史材料，也是一个重塑历史的“剧院”，借助各种互动性的文化活动，在观众和历史间建立起沟通的媒介、桥梁。他举例说，在孟加拉国，不少博物馆会举办绘画比赛、书写比赛、演讲比赛等活动，在竞赛中普及历史常识，促进文化遗产一代接一代继承。

国际博物馆协会培训中心协调人克劳德·福贝尔也持有同样的观点。“博物馆可以借助小剧场表演或者故事性叙述，把物质文化遗产带到现在的情景下，让藏品变得栩栩如生。”克劳德·福贝尔表示，文物、藏品是由人制作和使用的，因此它们是有故事可讲的，把人和藏品联系在一起，观众就会对它有更深刻的理解。

谢虎军介绍，洛阳博物馆现在也加强了和学校的对接，建立了合作机制，丰富学校的教育活动，为公众提供开放式的教育体验，同时还在传统节日举办儿童汉服表演等活动。（洛阳晚报记者 潘立阁 智慧/文 张怡熙/图）