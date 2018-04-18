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新乡老人来洛赏花走失 仅凭这几个字好心人帮他找到家人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-23 08:42

    　昨日，市救助管理站工作人员告诉记者：一名新乡的老人来洛阳赏花，与旅游团走散，手机也没在身边，有好心人帮他报了警，民警将他送到了我们这里，我们多方联系，终于帮他找到家人。

　　杜金老人的家在新乡，今年73岁。因为对洛阳牡丹喜爱已久，几天前老人在当地报了一个旅游团来洛赏花。谁知在赏花时，老人不慎与“大部队”走散，手机又没在身上，老人顿时慌了神儿。

　　“我分不清方向，找了好久也没找到团队。”老人说，没过多久，有几名热心的洛阳人走过来，在询问过他的情况后，帮他报了警。民警很快找到老人，因为老人说不清家庭住址，民警就先把他安置在市救助管理站。

　　市救助管理站的工作人员给老人端来热腾腾的饭菜，但当时老人因与旅游团走散一事而显得很不安。工作人员就一边陪老人聊天，一边打探老人的家庭住址。

　　在工作人员的耐心劝导下，老人突然说出“新乡市牧野区东干乡”几个字，但更具体的地址咋也想不起来了。根据这个模糊信息，工作人员一连打了16个电话，联系当地政府、派出所、社区，终于查到了老人亲属的联系方式，与其亲属取得联系。随后，工作人员将老人送到新乡市救助管理站，等在那里的老人的儿子对工作人员表示感谢。（洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 陶军）
[ 责任编辑：崔利利]
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