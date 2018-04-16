世界古都论坛发布《洛阳宣言》

21日下午，世界古都论坛顺利完成各项议程后在洛阳圆满闭幕。论坛闭幕式通过并发表了《世界古都论坛洛阳宣言》，向世界传递出保护好、传承好、利用好古都文化遗产的“洛阳声音”。

国际博物馆协会副主席、中国博物馆协会副理事长兼秘书长安来顺宣读《世界古都论坛洛阳宣言》

21日下午，世界古都论坛顺利完成各项议程后在洛阳圆满闭幕。论坛闭幕式通过并发表了《世界古都论坛洛阳宣言》(下称《洛阳宣言》)，向世界传递出保护好、传承好、利用好古都文化遗产的“洛阳声音”。（>>>专题）

国际博物馆协会前主席汉斯马丁·君特·辛兹，国际博物馆协会主席代表埃尔玛·诺迪，国际博物馆协会副主席、中国博物馆协会副理事长、秘书长安来顺，以及来自国内外的专家学者等出席闭幕式。市领导刘宛康、杨炳旭、魏险峰等出席闭幕式。

论坛期间，来自20多个国家和地区的专家学者围绕“古老的文明，崭新的故事”主题，以及“古都文化遗产的保护利用与国际合作”“世界文明视野下的博物馆功能定位与发展”两个分主题，进行了开放的、充分的和富有建设性的探讨，达成了广泛共识。在研讨中，大家对洛阳古都的历史地位和在文化遗产保护利用工作中的生动实践给予高度评价，并提出宝贵的意见、建议。同时，世界不同国家和地区，以及国内古都城市的先进理念和经验做法，对洛阳也极具借鉴意义。

《洛阳宣言》指出，保护好、传承好、利用好古都文化遗产，是国际社会共同的责任。要搭建交流平台，拓展合作领域，积极推进世界古都论坛常态化，打造文明交流互鉴的高峰合作平台。要创新方式方法，实现科学保护，以全球眼光、国际视野，汇集全球智力，践行文化遗产科学保护的历史责任，携手应对古都文化遗产保护所面临的共同问题，实现古都文化遗产保护、展示、利用等领域最新成果的共享。要积极推进古都文化遗产的成果转化，使之成为全域旅游、城市复兴和实现人类对美好生活向往的重要力量。

论坛期间，与会嘉宾还考察了洛阳博物馆、隋唐洛阳城国家遗址公园、上阳宫文化园、龙门石窟等文化资源和遗产。(洛阳日报记者 白云飞 朱艳艳)

世界古都论坛洛阳宣言

古都，见证不同国家或地区文明的演进过程，她们在传承文化传统、维系文化认同、增进文化理解、保护文化多元、助力遗产旅游等方面发挥着重要的作用。随着城市化进程的不断加快，世界各国的古都文化遗产面临着新的挑战，也迎来新的发展机遇。保护好、传承好、利用好古都文化遗产，是国际社会共同的责任。

文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。2013年中国提出的“一带一路”倡议，为世界文明的交流互鉴提供了独特的平台，得到国际社会积极响应和广泛支持，此倡议框架下的理念正越来越多地转化为广泛共识和生动实践。

今天，来自孟加拉、柬埔寨、日本、韩国、马来西亚、蒙古、新加坡、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、埃及、尼泊尔、丹麦、英国、德国、意大利、斯洛文尼亚、卢森堡、秘鲁、美国、加拿大和中国等国家，以及国际博物馆协会、欧洲遗产委员会等国际组织的研究者和管理者相聚千年古都洛阳，就古都文化遗产的保护利用与国际合作、博物馆的社会角色与发展共同探讨，达成如下共识：

一、搭建交流平台，拓展合作领域。积极推进世界古都论坛常态化，加强世界古都之间文化、学术交流；努力构建古都文化遗产双边、多边交流机制，打造文明交流互鉴的高峰合作平台，促进各文明古国、古都城市间相互了解、尊重、信任与交往；广泛动员国际、国家、地方、行业和机构的力量，深化多层面交流，共同促进文化遗产保护事业的繁荣和发展。

二、创新方式方法，实现科学保护。古都的研究、保护、利用要有全球眼光、国际视野，要汇集全球智力，践行文化遗产科学保护的历史责任；促进新技术、新方法的交流互鉴，携手应对古都文化遗产保护所面临的共同问题；实现古都文化遗产保护、展示、利用等领域最新成果的共享，联合探讨古都文明可持续传承的有效途径。

三、集聚古都智慧，造福人类文明。要深入挖掘古都文化遗产的历史价值和人文精神，讲好古都故事，提升古都文化自信，让古老的文明焕发出新的生机；要有时代情怀、历史使命感和责任感，将最新学术研究和科学技术成果与现代城市的发展、文化建设结合起来，积极推进古都文化遗产的成果转化，使之成为全域旅游、城市复兴和实现人类对美好生活向往的重要力量。

2018年4月21日

中国洛阳