外地女游客驾车被困积水 洛阳民警齐心将车推出

昨日，瀍河交巡大队交警致电本报记者：一外地游客开车带俩孩子途经一铁路桥时，因桥下有积水被困，好在我们及时把人和车救出来，也给广大司机提个醒：遇积水路段一定要慎重，最好绕行通过。

民警帮女游客把车从水里推出(警方供图)

昨日，瀍河交巡大队交警致电本报记者：一外地游客开车带俩孩子途经一铁路桥时，因桥下有积水被困，好在我们及时把人和车救出来，也给广大司机提个醒：遇积水路段一定要慎重，最好绕行通过。

21日8时许，雨时下时停，瀍河交巡大队交警郭伟峰骑着摩托车到白马寺执勤。他途经安居路一铁路桥时，看到一辆行驶的白色轿车突然停下，桥下积水快要淹没轿车车头了。

“我走的是辅道，比机动车道高出两三米，能看清桥下情况。”郭伟峰说，桥下积水较深，他担心车里的人有危险，于是立即掉头。他把摩托车停在辅道上，蹚水走到轿车跟前，发现车里有一名女司机和两个两三岁的小女孩，女司机着急地说打不开车门。

郭伟峰从外面拽开车门，与女司机一起把两名孩子抱出来。郭伟峰得知，女司机是浙江人，来洛阳旅游。当日早上，她带着孩子驾车到白马寺游玩，途经此地时以为桥下积水不深能过去，没想到误判导致车熄火。

这时，辖区派出所民警与郭伟峰的同事先后到场，大家一起把被困轿车从水里推出来。女司机向郭伟峰等人表达谢意后，联系4S店将车拖走维修。

担心再有车从此处经过被困，郭伟峰从附近一公司借来10米长的钢管和几个反光锥放在桥头。“22日早上我去事发地，看到工人快把桥下的积水排干净了。”郭伟峰说，这是新打通的一条路，用于排水的泵站尚未建好，雨季马上到来，希望相关部门尽快建好泵站。（洛阳晚报记者 魏巍）