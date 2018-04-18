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提醒！旺季出游谨防“套路”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-23 08:42

　　眼下正值旅游旺季，为保障游客的合法权益，使游客安心、放心、舒心消费，市旅发委根据近期旅游市场及游客投诉反映的问题，发布了春夏之交出游温馨提示，您在出游前不妨参考一下。

　　●选择正规旅行社出游

　　您在选择旅行社时，要选择信誉好、品质高的正规旅行社，查看其是否具备旅行社业务经营许可证和工商营业执照。需要提醒的是，户外旅游团、驴友俱乐部和车友俱乐部等不是旅行社，您应谨慎选择。如果您选择出境旅游，还要查看旅行社是否具有相应资质。

　　●慎重选择网销旅游产品

　　您若网上报名，要选资质全的旅行社，并选择成熟路线，以免上当受骗。对通过微信、微博、网帖等网络渠道销售的旅游产品，您要擦亮双眼。您可登录洛阳市旅游发展委员会官方网站，查询相关旅行社的资质。

　　●明确合同细节

　　选定旅行社后，您应和旅行社签订正规的旅游合同，合同内容应包括旅游行程、价格、违约责任、景点门票、住宿标准、交通工具、餐饮标准等。您在选择旅行路线时，要看清收费项目具体包括哪些，若旅行社报价过低，一定要慎选。

　　●遇到问题可拨打投诉电话

　　您在旅途中如遇服务质量问题，可与旅行社积极协商解决。若合法权益受到侵害，您要及时收集并保存证据，可拨打12315或当地旅游投诉电话。

　　●确保人身及财物安全

　　在旅游过程中，您要确保人身财产安全，不脱团，不到危险的地方。出境游交保证金时，要委托第三方，不要把钱打入私人账户。

　　市旅发委有关负责人提醒，文明旅游是游客应遵守的基本原则，游客的旅游过程也是展示个人形象、城市形象、国家形象的过程，因此一举一动都要文明得体。

　　洛阳市旅游投诉电话： 0379-66612301 64310882（洛阳晚报记者 邱明）
[ 责任编辑：崔利利]
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