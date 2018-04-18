3月，洛阳鲜菜价格环比下降15.8%

昨日，国家统计局洛阳调查队数据显示，3月洛阳市居民消费价格总水平同比上涨2.2%，涨幅比2月缩小0.1个百分点。总体来看，非食品烟酒价格上涨2.2%，消费品价格上涨1.7%，服务项目价格上涨3.2%。

昨日，国家统计局洛阳调查队数据显示，3月洛阳市居民消费价格总水平同比上涨2.2%，涨幅比2月缩小0.1个百分点。总体来看，非食品烟酒价格上涨2.2%，消费品价格上涨1.7%，服务项目价格上涨3.2%。 昨日，国家统计局洛阳调查队数据显示，3月洛阳市居民消费价格总水平同比上涨2.2%，涨幅比2月缩小0.1个百分点。总体来看，非食品烟酒价格上涨2.2%，消费品价格上涨1.7%，服务项目价格上涨3.2%。 与2月相比，3月洛阳市场总体价格水平下降0.8%。从分类来看，食品烟酒类价格环比下降2.7%，其中鲜菜下降15.8%，畜肉下降4.1%，蛋类下降11.1%，鲜果下降4.2%；在非食品烟酒类中，衣着类价格持平，居住类上涨1.2%，生活用品及服务类下降0.2%，交通和通信类下降0.7%，教育文化和娱乐类下降1.2%，医疗保健类持平，其他用品和服务类下降0.3%。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 胥健）