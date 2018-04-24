如果说去博物馆只能随身携带一样东西，那一定是字典。因为博物馆简直就是生僻字集结地。今天我们就来一场洛阳博物馆的“汉字大会”，测一测你认识多少器物的名字，看谁会是最后通关的“洛阳博物通”！ 如果说去博物馆只能随身携带一样东西，那一定是字典。因为博物馆简直就是生僻字集结地。今天我们就来一场洛阳博物馆的“汉字大会”，测一测你认识多少器物的名字，看谁会是最后通关的“洛阳博物通”！ 1 （10分） 罍（ 读音: léi ） 罍（ 罍是酒器和礼器。 作为夏、商、周三代的都城，洛阳是最早被称为“中国”的地方，出土了我国数量最多的青铜器。1963年，出土于洛阳北窑的母鼓方罍就是青铜器的典型代表。 母鼓方罍通高50.3厘米，肩宽33厘米，重约23千克，通体为龙纹、云雷纹组成的浮雕兽面。 母鼓方罍的盖内铸有铭文“母鼓”二字。许多专家认为“母鼓”应是鼓国女子嫁与母氏男子所得的称谓。而这件商代晚期的酒器之所以出土在西周贵族墓葬，应是该贵族参与灭商战争而获得的战利品，出于对它的喜爱才把它封藏于自己的墓葬之中。 2 （10分） 牝（读音 : pìn ） 西周叔牝方彝是青铜祭器。1924年洛阳孟津李村出土，国内仅此一件，弥足珍贵。 它的盖及腹内铸铭文3行12字“叔牝赐贝于王姒，用作宝尊彝”。 文史大家郭沫若先生据器型和铭文认为“当是武王或成王时器”，铭文中的“王姒”是文王之妃太姒，叔牝当是文王之子武王之弟成叔武。可知是文王之妃出资，由其子成叔武所作，是王妃用。 这件器物即为王室重器，是西周时期青铜礼器的典型之作。 3 （10分） 盨（读音 : xǔ ） 20世纪90年代，考古工作者在洛阳城东北窑一带，先后发现了一系列大型西周贵族墓葬，并出土了大量的精美青铜器，1993年发现于洛阳北窑的召伯虎铜盨就是其中的杰出代表。 作为一种大型食礼器，盨主要用于盛装食物。 该盨内壁刻有“召伯虎用作朕文考”铭文，应是西周晚期名臣召伯虎祭祀亡父时所用器物，遂被命名为“召伯虎盨”。 召伯虎就是我国历史上著名的召穆公，成语“防民之口，甚于防川”和历史名词“周召共和”都和他有着密切的关系。 4 （10分） 簋（读音 : guǐ ） 簋是我国古代用于盛放煮熟饭食的器皿，有时也兼作礼器。 作为我国古代常见的青铜器物之一，簋自商代开始出现，主要流行于商至春秋战国时期。 1977年，我市文物工作者在对北窑一西周墓葬进行考古发掘时，出土了这样一件器物——兽面纹铜方座簋。 该器物由簋身和底座组成，敞口平沿，鼓腹下垂，其纹饰与造型具有明显的中原风格，在一定程度上代表着西周青铜器制作工艺的水平。 作为食器，簋主要用于盛放稷等主食；作为礼器，则一般与鼎配合使用，代表身份等级地位，是一种象征身份的“大碗”。 5 （10分） 卣（读音: yǒu） 卣是一种器皿，属于中国古代酒器。盛行使用时期为商代跟西周时期。 外观上大部分是圆形，椭圆形，底部有脚，周围雕刻精美的工艺图案。 该卣出土于洛阳老城。 6 （10分） 觯（读音：zhì） 觯也是酒器，多出现于商周时期。 兔纹铜觯1964年出土于洛阳北窑西周墓，铜觶在颈部装饰一周生动的写实兔纹，比较罕见。 7 （10分） 夔（读音：kuí） 夔龙玛瑙壁，西晋（265-317），1978年洛阳偃师出土。 该玛瑙壁直径9.7厘米。圆形，中有穿孔。 玛瑙璧利用天然形成的褐、白色雕刻成夔龙纹和象纹，格外精美别致。 8 （10分） 匜（读音： yí ） 匜出现在西周中后期，盛于东周，是一种洗漱器皿，相当于现代的瓢或舀水器。 有的有盖，有的体高，有的全身布满花纹，造型不一。 早期匜为青铜制，汉代以后出现匜金银器、匜漆器、匜玉器。 《左传．僖公二十三年》有“奉匜沃盥”的记载，沃的意思是浇水，盥的意思是洗手洗脸，奉匜沃盥是中国古代在祭祀典礼之前的重要礼仪。 环带纹铜匜1993年出土于洛阳东郊。 9 （10分） 簠（读音：fǔ） 青铜簠产生于西周时期，结束于战国，并在春秋时期得到空前发展。 簠一度与鼎、豆等重要礼器放在一起的铜器组合之一。 其用途与簋相仿，属食器。 因在祭祀时用于盛稻粱，故称“祭祀盛粱器具”。 该铜簠1975年出土于洛阳王城东周墓。 10 （10分） 盂（读音：yú） 1957年修建洛阳中州渠时，在距汉魏洛阳城的金墉城约3公里的孟津县平乐乡境内的邙山坡发现该铜盂。 齐侯铜盂出土于洛阳中州大渠春秋墓。 铜盂上腹内壁的口沿处有铭文5行26字：“齐侯作朕（媵）子仲姜宝盂，其眉寿万年，永保其身，子子孙孙永保用之。” 铜器铭文字体清秀，笔道纤细匀称，是春秋时期书法艺术的佳品。 由铜盂内的铭文可知，这件铜盂是齐侯送给女儿仲姜的陪嫁品之一。 春秋战国时期，作为统治者的周王室日渐衰微，为了加强周王室的势力，王室就与诸侯国联姻，这件齐侯盂就是齐、周两国联姻的实物见证。 识完上面的字，快来算算分数吧。 （领导说，小编答错一个扣5毛） 0分【汉字新手】 古文学的不大行啊，知识还给老师了，老师的学费什么时候还你？逛博物馆，字典你是少不了了。 10-20分【古文青铜】 至少有个义务教育古文水平了，但是距离大师还是有一个珠穆朗玛峰的差距。 30-50分【聪慧黄金】 去博物馆不会太丢人，不用总是念“啥啥铜啥”了，再努努力，就能有更大的进步～ 60-80分【生僻字宗师】 能到这个级别，认识的生僻字已经很多了，小编也只能达到这个分数。看来你也是文字工作者呀？ 90分【博学史诗】 很可惜，离满分只有一步之遥。但是已经比小编答的要好了，莫非你是小编失散多年的语文老师？ 100分【博物王者】 全都认识，说你是不是博物馆派来砸场子的！如果不是，那大概你就是传说中的“博物通”本人吧。 （策划编辑：王静怡）