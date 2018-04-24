盂（读音：yú）
1957年修建洛阳中州渠时，在距汉魏洛阳城的金墉城约3公里的孟津县平乐乡境内的邙山坡发现该铜盂。
齐侯铜盂出土于洛阳中州大渠春秋墓。
铜盂上腹内壁的口沿处有铭文5行26字：“齐侯作朕（媵）子仲姜宝盂，其眉寿万年，永保其身，子子孙孙永保用之。”
铜器铭文字体清秀，笔道纤细匀称，是春秋时期书法艺术的佳品。
由铜盂内的铭文可知，这件铜盂是齐侯送给女儿仲姜的陪嫁品之一。
春秋战国时期，作为统治者的周王室日渐衰微，为了加强周王室的势力，王室就与诸侯国联姻，这件齐侯盂就是齐、周两国联姻的实物见证。
识完上面的字，快来算算分数吧。
（领导说，小编答错一个扣5毛）
0分【汉字新手】
古文学的不大行啊，知识还给老师了，老师的学费什么时候还你？逛博物馆，字典你是少不了了。
10-20分【古文青铜】
至少有个义务教育古文水平了，但是距离大师还是有一个珠穆朗玛峰的差距。
30-50分【聪慧黄金】
去博物馆不会太丢人，不用总是念“啥啥铜啥”了，再努努力，就能有更大的进步～
60-80分【生僻字宗师】
能到这个级别，认识的生僻字已经很多了，小编也只能达到这个分数。看来你也是文字工作者呀？
90分【博学史诗】
很可惜，离满分只有一步之遥。但是已经比小编答的要好了，莫非你是小编失散多年的语文老师？
100分【博物王者】
全都认识，说你是不是博物馆派来砸场子的！如果不是，那大概你就是传说中的“博物通”本人吧。
（策划编辑：王静怡）