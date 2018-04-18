美国博物馆联盟中国项目高级顾问：博物馆要重视儿童教育

今日上午，世界古都论坛以“世界文明视野下的博物馆功能定位与发展”为主题的分论坛在洛龙区钼都利豪酒店举行。现场，美国博物馆联盟中国项目高级顾问帕特丽夏.凯恩.罗德瓦尔德通过分享自己在工作中的经验，强调儿童是国家的未来，博物馆要让儿童也参与进来，了解国家的文化。

今日上午，世界古都论坛以“世界文明视野下的博物馆功能定位与发展”为主题的分论坛在洛龙区钼都利豪酒店举行。现场，美国博物馆联盟中国项目高级顾问帕特丽夏.凯恩.罗德瓦尔德通过分享自己在工作中的经验，强调儿童是国家的未来，博物馆要让儿童也参与进来，了解国家的文化。

“我曾在中国国家博物馆工作过，当时博物馆建立了一个针对儿童的教育体验区，里面有很多鸡蛋型、豆角型的教室，很受孩子们的欢迎。”帕特丽夏.凯恩.罗德瓦尔德介绍，这个体验区被分为了若干个项目，每个项目都有自己的主题，并在展示区放置与主题符合的文物，让孩子们在玩耍之余，了解文化遗产。

“例如，我们当时有一个宴请主题的项目，展示区放置了一个犀牛样式的花瓶，我们让孩子们去猜测这个花瓶是干什么用的，让孩子在轻松的过程中，去了解文物背后的文化。”帕特丽夏.凯恩.罗德瓦尔德说。（记者 郭瑛/文 王瑞轩/图）