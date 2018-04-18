郑州市副市长黄卿：郑州这样解决文物工作和城市建设之间的矛盾

昨日下午，世界古都论坛以“古都文化遗产的保护利用与国际合作”为主题的分论坛在上阳宫文化园举行。城市发展与文化保护之间该如何平衡？作为今日的热点话题之一，郑州市副市长黄卿在现场的发言中，分享了郑州在此方面的探索。

昨日下午，世界古都论坛以“古都文化遗产的保护利用与国际合作”为主题的分论坛在上阳宫文化园举行。城市发展与文化保护之间该如何平衡？作为今日的热点话题之一，郑州市副市长黄卿在现场的发言中，分享了郑州在此方面的探索。

“长期以来，文物工作和城市建设之间形成了突出的矛盾，这些矛盾是制约文物事业发展的主要问题。主要体现在文物容易遭到建设性的破坏、建设单位认为文物考古增加了时间和资金成本，以及增加了一线工作人员的廉政风险。”黄卿介绍，主要通过以下做法：

第一，去年9月份，郑州研究出台了相关规定，确保了土地挂牌出让前，已经完成全部文物勘探考古发掘和必要的审批程序，真正做到净地挂牌出让，从源头保护了文物的安全；

第二，明确了国土部门作为文物手续的办理主体，在土地出让前，按季度向文物部门办理勘探发掘和审批手续，简化了审批程序，降低了廉政风险；

第三，明确了文物勘探和考古发掘费用。按照国家预算的定额，解决了文物勘探费用长期不足带来的工作被动。

“通过这些改革，有效地化解了项目建设投资和文物考古工作之间长期形成的矛盾，有力地破除了制约建设项目落地慢的体制机制性障碍，进一步促进了双方互利共赢和经济社会的良性发展。”黄卿说。(记者 郭瑛 )