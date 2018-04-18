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洛阳这个“牡丹园”实际上是小区 大家记着提醒外地朋友
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-21 13:42

　　根据导航软件介绍，外地游客很容易将牡丹园小区当做牡丹观赏园(手机截图)

　　昨日，市民梁先生拨打本报热线66778866：最近，常有外地赏花游客到老城牡丹园小区“旅游”。原来，他们利用导航软件搜索“牡丹园”来到此地，误把该小区当成牡丹观赏园。我希望晚报刊登此事，提醒外地游客别再走冤枉路。

　　老城区同化街附近有个叫牡丹园的小区，梁先生在这里租了一间临街商铺。昨日中午，一辆悬挂郑州牌照的轿车在梁先生店门前停下，随即从车上下来一名中年女子。“老板，这里不是有个牡丹园吗？咋看不到牡丹。”该女子一脸疑惑地问梁先生。

　　一听到这话，梁先生笑了，这已不是第一位外地游客这么问他。原来，不少外地赏花游客通过导航软件搜索“牡丹园”几个关键字，没看清线路，光跟着导航走。殊不知，导航软件有时会误以为操作者要去的目的地是牡丹园小区，因此将人引到这里。

　　梁先生向该女子解释清楚后，向她推荐中国国花园、隋唐城遗址植物园等几个牡丹观赏园，女子表达谢意后驾车离开。

　　他说，随着牡丹文化节的名气越来越大，每年摸错地方来到此地的游客越来越多，尤其是双休日，他一天能碰见十几回这样的事儿，有自驾游的人，还有旅游团。

　　“这个‘牡丹园’只有人没有花，外地游客大老远跑来赏花不容易，希望他们别再走冤枉路。”梁先生说。（洛阳晚报记者 魏巍）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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