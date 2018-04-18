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洛阳一女子妨碍民警执行公务 把民警脖子抓出4道血痕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-21 13:37

　　昨日，记者从西工派出所得知：民警在正常执行公务时，一名女子不仅对民警骂骂咧咧，还妨碍民警执行公务，把一名民警的脖子抓出4道血痕，最终，女子因涉嫌妨碍公务被刑拘。

　　17日20时许，西工派出所民警杨警官与同事联合工商部门到西下池社区对出租房进行检查，其间，他们发现一个八九十平方米的出租屋内竟住着20个人，这些人中有男有女，混在一起，疑似搞传销。民警对这些人的身份核查后，确认没有违法行为，遂将这些人劝离。

　　就在这时，从屋外突然冲进来4名女子，其中一名女子情绪激动，拒不配合民警工作。民警向该女子出示警官证并警告，不料，该女子不仅对民警骂骂咧咧，还推搡民警，动手把一民警的脖子抓出4道血痕。随后，现场民警将该女子控制。

　　警方调查得知，该女子姓杨，云南大理人。随后，西工派出所依法对涉嫌妨碍公务的杨某做出刑事拘留处罚。同时，为维护民警正当执法权益，西工派出所立即启动维权机制，市公安局督察支队协同办案单位迅速赶赴现场调查取证，依法进行处置，并对执法过程予以全程监督。

　　民警提醒市民，配合公安机关执法是每位公民应尽的义务，切莫暴力抗法。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 张国锋）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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