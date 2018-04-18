洛阳一痴情男表爱意转微信好友万元 谁料对方竟是男人

昨日，记者从邙山派出所听说一件事儿：张先生对女孩刘某一见倾心，在刘某拒绝并将其在微信好友中删除后，张先生又设法添加，却误加了陌生人王某为微信好友，对方趁机骗走张先生5万余元。

昨日，记者从邙山派出所听说一件事儿：张先生对女孩刘某一见倾心，在刘某拒绝并将其在微信好友中删除后，张先生又设法添加，却误加了陌生人王某为微信好友，对方趁机骗走张先生5万余元。

今年春节期间，张先生通过相亲认识了刘某，其间，张先生留意到刘某的微信号后缀有一串数字，他以为是刘某的手机号码，就存在手机里。当他被对方拒绝并在微信好友中删除后，他不死心，就搜索该手机号码并添加对方为好友，将其备注为“刘某”。

此后，张先生对“刘某”频繁展开爱情攻势，甚至提出将自己的存款交由对方保管，“刘某”则不仅拒绝跟张先生见面，还称出于工作原因无法进行语音通话。张先生曾几次怀疑对方身份，“刘某”便借此假装生气，声称缺乏信任，要与张先生“划清界限”。

为向“刘某”表达爱意，张先生分3次向其转账5万余元。近日，当“刘某”再次向张先生借钱并催促尽快转账时，张先生发觉不对，赶紧报案。

民警辗转找到女孩刘某后得知，刘某微信号后的数字是其家人数年前的手机号码，早已不用。随后，民警调取相关转账信息确认了“刘某”的真实身份，将其抓获。

原来“刘某”的真实身份是男子王某。王某发现张先生误把他当成爱慕对象后，就起了歪心，多次骗取钱财。目前，犯罪嫌疑人王某已被警方刑拘，此案正在进一步调查。（洛阳晚报记者 山军伟 通讯员 冯银）