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继子女若理解 后妈不难当
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-21 13:27

　　现代社会，人们不仅希望看到后妈呕心沥血的付出，也希望看到继子女对后妈竭尽全力的回报，而宽容、谅解、体恤是建设重组家庭的要素。

　　作为后妈，涧西区的石玲芳含辛茹苦将仨孩子拉扯长大，为不让仨孩子受委屈，她狠心放弃亲生骨肉；丈夫患病卧床，她又十五年如一日悉心照料，仨孩子感动后妈的一生辛劳，待石玲芳如生母般孝顺、贴心。（新闻回顾>>>

　　后妈难当，面对重组家庭的种种压力，后妈都怕不被理解、不被接受，但现实中的感人事例证明，只要真心真意待孩子，在孩子心中，后妈总有一天会变成亲妈，当然，这意味着后妈要付出和亲妈一样甚至超越亲妈的心血。

　　是什么导致后妈难当？有社会学家如此分析：

　　一是重组家庭成员间的利益冲突；

　　二是后妈的自我认同障碍，人们对后妈多有传统偏见，久而久之，有些后妈会觉得与其后妈难当，不如放弃努力；

　　三是压力太大，原生家庭成员对后妈照顾孩子多有不满，这既有来自公婆、丈夫的指责压力，也有继子女的疏远压力。

　　缺乏血缘关系，是继子女与后妈不亲的根本原因，这也为继子女提出了如何与后妈相处的伦理问题。须知，继子女的理解是对后妈的最大支持，继子女的“反哺”是对后妈无私付出的最好回报。

　　现代社会，人们不仅希望看到后妈呕心沥血的付出，也希望看到继子女对后妈竭尽全力的回报，而宽容、谅解、体恤是建设重组家庭的要素。

　　看过《芦衣顺母》典故的人，大约都会被闵损的高情商折服。春秋时期的闵损孝行出众，其后妈曾用棉花给亲生儿子做冬衣，却用芦花充当棉絮给闵损做冬衣。后妈的劣行被闵损的父亲发现后，闵损不仅跪求父亲不要休逐后妻，还对后妈依然毕恭毕敬，后妈大为感动，从此待闵损视如己出。

　　著名影星章子怡也曾在接受采访时说，自己的继女“小苹果”担心章子怡尴尬，从不在她面前提起自己的亲生母亲，这份体贴让她感动、心疼，也使她更加掏心掏肺地对待继女。

　　超越血缘关系的爱，更能打动人们的心扉，这份爱的传承、接力既是流淌在重组家庭的暖流，也是对社会公序良俗的有力传播。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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