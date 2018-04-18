电动车出事故会被照顾？错！有时还得负全责

近日，“浙江一女子骑电动车闯红灯发生交通事故被判负全责”一事引发全国网友热议。电动车驾驶员不遵守交通规则的情况不胜枚举，由此引发的交通事故也不少。

看网上热传浙江民警处置电动车闯红灯事故视频

核心提示

近日，“浙江一女子骑电动车闯红灯发生交通事故被判负全责”一事引发全国网友热议。电动车驾驶员不遵守交通规则的情况不胜枚举，由此引发的交通事故也不少。

连日来，本报记者采访多名民警，通过分析一个个案例，梳理出骑电动车常见的易引发交通事故的违法行为，一些电动车驾驶员为此已付出惨痛代价。

事件

骑电动车闯红灯撞上机动车被判负全责

近日，一段民警处置交通事故的现场视频在网上热传。

据当地媒体报道，3月30日一早，浙江金华的徐先生开车上班途中通过一个十字路口时，突然看到车右前方窜出一辆电动车，他慌忙踩刹车并向左打方向盘，但电动车仍撞在他副驾驶的车门上，骑电动车的女子应声倒地。

徐先生急忙下车扶起受伤倒地的女子，并拨打了110。处理事故的民警调查后认定，骑电动车的女子章某因闯红灯的违法行为引发这起事故，负事故全部责任。然而，章某的朋友闻讯赶到现场后，对民警作出的事故责任认定有异议，并当场质疑。民警一一反驳，坚持判定章某负全责。

此事经媒体报道后，引发全国网友关注。民警现场解释事故责任认定依据的举动，更被网友称赞“交警好样的，事实清楚，说话条理清晰”。

调查

不少交通事故与骑电动车违法行为有关

眼下，电动车在道路上随意变道、逆行、闯红灯等违法行为屡见不鲜，由此引发的交通事故不在少数。

记者从市交警支队事故处理五中队、事故处理七中队了解到，有近六成的交通事故与电动车有关，其中不乏因电动车存在违法行为造成人员伤亡的惨痛事故。

事故处理七中队民警乔家庆说，电动车驾驶员中不少人存在“我是骑电动车的，是弱势群体，事故责任多在对方(机动车)”的错误认识，让他们误以为骑电动车发生交通违法行为的“成本”低，甚至成了敢在街头横冲直撞违法行驶的理由。

事故处理七中队队长郭波说，此事之所以引发全国网友热议，是因为人们对骑电动车闯红灯等违法行为的深恶痛绝。

分析

这些常见的骑电动车违法行为危害大

事故处理五中队队长张尚斌说，交通事故的责任认定关键看事故各方是否存在违法行为，以及这些交通违法行为与事故的发生是否存在因果关系。在不少涉及电动车的交通事故中，电动车一方多因存在违法行为，被判负主要责任，甚至是全部责任。

连日来，记者和民警一起梳理多起涉及电动车的交通事故，并对案例进行展示和剖析，希望常骑电动车出行的您能以此为戒。

一、闯红灯

2018年1月30日7时许，45岁的梁先生骑着电动三轮车沿关林路由东向西行驶，在经过关林路与长兴街交叉口时，路口的信号灯已经显示红灯，然而梁先生并未停车，而是直接驾驶电动车通过路口。

几乎同时，44岁的田先生驾驶轿车沿长兴街由南向北正常行驶到路口处，与梁先生的电动车撞个正着，两车均不同程度受损。

这起事故中，梁先生驾驶电动车途经事发路口时闯红灯，直接导致了事故的发生。因此，警方判定其负事故全部责任。

乔家庆说，据不完全统计，多数涉及电动车的交通事故发生在路口，其中，不少跟电动车在路口闯红灯有关。

二、未满16周岁驾驶电动车＋违反规定载人

2017年2月10日中午，市民陈女士驾驶轿车沿中州东路由东向西行驶至一道路交叉口后，打开右转向灯向右拐弯。与此同时，同向行至路口的一辆电动车直接撞在陈女士的副驾驶车门上。电动车驾驶员15岁女孩小张和车上的另外两名女孩倒地，其中有两个人受伤。事故处理部门调查后认定，陈女士和小张在该事故中负同等责任。

“小张存在未满16周岁驾驶电动车且违反规定载人、行至路口未注意观察道路通行状况确保安全的情况，所以要负一定的事故责任。”事故处理五中队民警买正立说，骑电动车违规载人情况很多，但很多人不知道自己已违规了。

道路交通安全法实施条例规定，驾驶电动自行车和残疾人机动轮椅车必须年满16周岁。《河南省道路交通安全条例》规定，成年人驾驶自行车、电动自行车，在确保安全的前提下，在城市区道路上可以载一名12周岁以下的未成年人；在其他道路上载人不得超过一人。

买正立说，一些家长图方便让未满16周岁的孩子骑电动车上学，这样的做法已属违法行为。

三、未满16周岁驾驶电动车+超速行驶+违反交通信号灯

2017年9月12日13时许，14岁的姑娘小李骑电动车在关林路的机动车道上由东向西行驶至关林路与厚载门街交叉口时，闯红灯通行，与一辆正常拐弯的轿车发生碰撞。后经医院诊断，小李头部属急性重型开放型颅脑损伤。全力救治后，她才脱离生命危险。

民警调查发现，小李存在未满16周岁驾驶电动车、超速行驶、违反交通信号灯等违法行为，应负该事故主要责任；轿车司机因存在驾驶机动车转弯时超速行驶的违法行为，负事故次要责任。

四、突然转弯或变道

道路交通安全法规定，驾驶非机动车在道路上行驶，非机动车应当在非机动车道内行驶；在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的右侧行驶。同时，驾驶非机动车的最高时速不得超过15公里。

“多数人骑电动车时存在超速情况，在突然转弯或变道时极易引发交通事故。”张尚斌说，最常见的是电动车急转弯时产生的“死亡三角”，即电动车行至临近道路交叉口附近的位置，电动车驾驶员要过马路时，直接斜着穿过机动车道，此时电动车与机动车道上的机动车之间会出现一块三角形区域，不少悲剧就在这个区域发生。

最后，张尚斌说，这些事故就发生在大家身边，希望广大电动车驾驶员朋友，一定要做到安全出行、文明出行。（洛阳晚报记者 郭学锋）