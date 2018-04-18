2018年导游资格证考试开始报名啦

想考导游资格证？现在就可以报名啦！昨日，记者从市导游协会获悉，2018年导游资格证考试报名工作已经启动，有意报名考试者，可于每周一至周五的上午8:30—11:00和下午1:30—4:00，持所需报名材料，到市导游协会报名。

想考导游资格证？现在就可以报名啦！昨日，记者从市导游协会获悉，2018年导游资格证考试报名工作已经启动，有意报名考试者，可于每周一至周五的上午8:30—11:00和下午1:30—4:00，持所需报名材料，到市导游协会报名。

“根据往年情况，导游资格证考试时间一般安排在11月，今年之所以提前启动报名工作，是因为文旅融合的大趋势，考试内容将出现较大变动。”洛阳市导游协会会长王理想建议，有意报考者尽早报名，应尽早作准备。

具体报名要求如下：

●导游资格证考试

学历要求：具有高级中学、中等专业学校以上学历

报名材料：身份证原件、两张1英寸白色背景近照

●中级导游考试

报名材料：1.由工作单位和考生所在地旅游管理部门签署意见并盖章的全国中级导游等级考试报名表

2.本人有效身份证原件及复印件

3.本人学历证书、导游资格证书、导游证原件及以上证件复印件

4.近期红底免冠1英寸彩照4张

●高级导游考试

学历要求：具有本科及以上学历或旅游类、外语类大专学历

职业要求：取得中级导游员证书满3年，并且在报考前3年内以中级导游员身份实际带团不少于90个工作日

报名地址：解放路与道南路交叉口洛阳旅游集散中心2楼221

报名咨询电话：13233940221、0379-60105800、13698815929（洛阳晚报记者 刘一）