年底前，洛阳将再有121个职工家属区改由供电公司服务

到今年年底前，我市将再有121个职工家属区完成三供一业供电分离移交，届时，涉及供电分离移交的55家国有企业将全面完成该项工作。这是记者19日从国网洛阳供电公司成立60年社会责任专题发布会上获得的消息。

到今年年底前，我市将再有121个职工家属区完成三供一业供电分离移交，届时，涉及供电分离移交的55家国有企业将全面完成该项工作。这是记者19日从国网洛阳供电公司成立60年社会责任专题发布会上获得的消息。

发布会上，该公司以“电亮千年古都共享美好生活”为主题，发布了《国网洛阳供电公司服务经济社会发展60年(1958-2018)》《服务国企“三供一业”之供电分离移交责任行动国网洛阳供电公司(2014-2018)》两个履责报告，介绍了60年来洛阳电力网络的发展历程，以及未来规划。

目前，我市共有110千伏及以上变电站126座，变电容量2107万千伏安，输电线路4350千米，实现9县(市)220千伏变电站全覆盖，电网规模、全社会用电量均居河南省第二。按照规划，到2020年，我市将建成网架坚强、消纳充分、安全可靠、灵活互动的坚强智能电网，全面保障小康社会建设用电需求。

2014年5月，我市启动三供一业分离移交改造工作。截至今年3月底，分离移交协议签约率已达100%，形成了全省推广的“洛阳模式”“洛阳标准”，有23家国有企业完成供电分离移交工作，实现“一户一表，直抄到户”。按照计划，到今年年底前，涉及供电分离移交的55家国有企业将全面完成该项工作。

供电分离移交后，企业小区的电力设施运行维护由供电公司提供24小时全程服务，居民可享受国家统一的电价和专业、优质的供电服务。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 韩善起 贾佳 牛国梁）

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洛阳人啥时候用上了电？

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1949年6月16日，洛阳被战争破坏的电厂完成修复，市区恢复供电。

1958年4月4日，洛阳供电局正式成立，翻开了洛阳供电的新篇章。