想买袖珍牡丹？不妨来逛逛

昨日，第四届国际牡丹产业博览会在洛阳会展中心开幕，近千种牡丹产品进行集中展销。其中，就包括我市牡丹专家们培育的牡丹新产品——袖珍牡丹。

袖珍牡丹绽放

“头”上顶着初露芬芳的牡丹，“个子”却只有约30厘米高……

您还记得本报曾报道过的袖珍牡丹吗？昨日，第四届国际牡丹产业博览会在洛阳会展中心开幕，近千种牡丹产品进行集中展销。其中，就包括我市牡丹专家们培育的牡丹新产品——袖珍牡丹。

此次博览会现场，有哪些值得关注的亮点？《洛阳晚报》记者为您打探。

●袖珍牡丹

便于携带，可以摆在案头。在此次博览会上，20余盆袖珍牡丹亮相，吸引不少市民前来选购。

国家牡丹园副主任、高级农艺师刘改秀说，此次参展的袖珍牡丹共有10个品种，包括海黄、花王、蓝月亮等，色系涵盖粉色、紫色、黄色和白色，售价为每盆50元。

●芍药鲜切花

进入4月中下旬，各大牡丹观赏园内大片芍药初吐芬芳。其实，这些气味香甜、花头直立、花色纯正、花型饱满的芍药，也是制作鲜切花的好花材。

此次博览会上，就有近2000支芍药鲜切花亮相现场进行展销，包括朝阳红、大地路霜、粉盘藏珠等近40个品种，色系涵盖粉色、紫色和黑色。售价每支5元至10元不等。

●手绘牡丹丝绸画

栩栩如生的手绘牡丹，跃然丝绸上。此次博览会现场，还展出一幅由30人共同完成的近130米的手绘牡丹丝绸画，市民可免费观赏。（洛阳晚报记者 李雨璐 文/图）