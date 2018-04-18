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洛阳今日降雨对气温影响不大 最高气温仍在20℃以上
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-21 12:05

　　落尽千花飞无絮，留春肯住欲如何。得知昨天迎来春季最后一个节气谷雨，小记的微信朋友圈一片感慨“时光一去不复回，往事只能回味”之声。是啊！暮春时节，看着原本傲立枝头的花儿，现如今变成花瓣四处飘零，难免使人产生惜春之情。

　　虽花儿凋谢无法挽回，但毕竟“雨生百谷”难挡一片生机。在北方，樱桃即将成熟。樱桃，色泽鲜艳、晶莹美丽，富含糖、维生素及钙、铁等，营养丰富。有“洛阳后花园”美誉的西工区红山樱桃沟，将于4月28日举办“1000斤红山樱桃寻找有缘人”主题活动，凡生日跟开幕式在同一天的市民，可持本人身份证到红山樱桃沟村村民委员会门前广场免费领取樱桃1斤。

　　小记了解到，红山樱桃沟整个采摘季将从4月底持续到6月初。在那里，您不仅能采摘新鲜肥美的樱桃，还能体验各种农家乐。

　　在南方，当下是谷雨茶登场的时节。谷雨茶，就是人们常说的雨前茶。谷雨时节采制的春茶，又叫二春茶。春季温度适中，雨量充沛，加上茶树经过冬季的休养生息，此时春梢芽叶肥硕，色泽翠绿，叶质柔软，富含多种维生素和氨基酸，香气怡人。

　　说起茶叶，不少人认为是中老年人的“专利”，其实越来越多的年轻人也喜欢泡茶喝。小记身边的几个年轻同事，办公桌上茶叶就没断过。有媒体报道说，80后、90后逐渐成为茶叶消费主力军。

　　说了吃的喝的，最后，说下大家关注的天气情况。市气象台预计，今天小雨停止转多云，东南风3级转偏北风4级，气温13℃到25℃；明天全区多云，偏东风2级到3级转偏北风4级到5级，气温13℃到20℃。今天天气不是很好，不过令人欣慰的是“行到春深处，有雨不觉寒”，降温幅度很有限，您可根据天气变化分配双休日时间。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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