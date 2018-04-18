国际博物馆协会培训中心协调人克劳德.福贝尔谈博物馆保护和发展

今日上午，世界古都论坛以“世界文明视野下的博物馆功能定位与发展”为主题的分论坛在洛龙区钼都利豪酒店举行。现场，国际博物馆协会培训中心协调人克劳德·福贝尔针对博物馆的保护和发展提出了建议。
今日上午，世界古都论坛以“世界文明视野下的博物馆功能定位与发展”为主题的分论坛在洛龙区钼都利豪酒店举行。现场，国际博物馆协会培训中心协调人克劳德·福贝尔针对博物馆的保护和发展提出了建议。
在博物馆保护方面，尤其是对于一些古迹博物馆，克劳德.福贝尔认为，应该限制每天的人流量，因为人们的呼吸、触摸都会对古迹造成影响，而且游客太多会影响观赏体验。此外，非物质文化遗产也很重要，需要引起关注。
在博物馆发展方面，克劳德.福贝尔提出：“文化遗产是博物馆的一部分，但未来我们也应该让博物馆成为文化遗产的一部分。另外，如何给游客带来更好的体验，给游客讲更好的故事，这应该去好好思考。”(记者 郭瑛/文 王瑞轩/图)
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