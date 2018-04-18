洛阳市全面排查整治涉水、涉危险废物企业

昨日，记者从市环境攻坚办获悉，从即日起，我市全面排查整治涉水、涉危险废物企业，对非法转移、处理、倾倒危险废物和偷排废水的企业，依法顶格处罚。

昨日，记者从市环境攻坚办获悉，从即日起，我市全面排查整治涉水、涉危险废物企业，对非法转移、处理、倾倒危险废物和偷排废水的企业，依法顶格处罚。

市攻坚办相关负责人介绍，按照要求，4月30日前，各乡(镇、办事处、产业集聚区)政府组织村(社区)和网格责任人对涉水、涉危险废物企业进行彻底排查，登记造册。按照属地原则，由各乡(镇、街道办事处、产业集聚区)政府主要领导签订涉污企业排查清单确认书。

6月30日前，市相关部门将对排查的涉污企业依法分类整治到位。涉危险废物企业和涉水的高污染高排放企业、畜禽养殖企业等重点企业，将严格落实信息公开、排污许可、全程监管、在线监控等措施。“散乱污”企业、无证经营危险废物企业将全面动态清零；非法转移、处理、倾倒危险废物和偷排废水的企业，将被依法取缔；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

此外，对于发现的环境违法行为和不按标准要求实施整治的企业，我市将依法采取查封、扣押、断电停水、关停、拘留、移送司法等措施，确保按时限要求完成排查整治任务；涉及违法犯罪的，移送司法机关。（洛阳晚报记者 潘立阁）