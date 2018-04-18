日本奈良国立博物馆馆长：当代博物馆应该走国际化路线

今日上午，世界古都论坛以“世界文明视野下的博物馆功能定位与发展”为主题的分论坛在洛龙区钼都利豪酒店举行。现场，日本奈良国立博物馆馆长松本伸之发言，以奈良国立博物馆为例，分析博物馆发展中需要关注的问题。
今日上午，世界古都论坛以“世界文明视野下的博物馆功能定位与发展”为主题的分论坛在洛龙区钼都利豪酒店举行。现场，日本奈良国立博物馆馆长松本伸之发言，以奈良国立博物馆为例，分析博物馆发展中需要关注的问题。
松本伸之认为，当代博物馆应该展示多元文化，并采取行之有效的方法让参观者尽可能多的吸收这些文化，这是博物馆的职责所在。随着旅游业变得国际化，越来越多的人尝试去探寻其他国家的文化，所以博物馆也应该走国际化路线。
“进行国际交流也是博物馆发展的一个重要方式，可以让不同文化相互理解，例如此次举办的交流论坛。”松本伸之说。(记者 郭瑛/文 王瑞轩/图)
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