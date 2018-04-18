中国古都学会理事郑育林：遗址公园建设存四个误区

在今天上午的世界古都论坛分论坛上，来自西安的中国古都学会理事郑育林提出，古遗址的保护利用问题不是搞一个公园项目就能妥善接解决得了的。为此，他作了题为《遗址博物馆—古遗址保护利用的路径矫正》的精彩主题演讲。

“在西安乃至中国，以遗址公园为基本模式的古遗址保护利用模式非常流行，随之而来的质疑与研究也在不断进行。譬如，遗址公园就是古遗址保护加城市公园么？遗址公园要不要具有城市休闲功能？遗址公园就只能是的历史考古园区？”在今天上午的世界古都论坛分论坛上，来自西安的中国古都学会理事郑育林提出，古遗址的保护利用问题不是搞一个公园项目就能妥善接解决得了的。为此，他作了题为《遗址博物馆—古遗址保护利用的路径矫正》的精彩主题演讲。

郑育林以西安的大明宫、未央宫等遗址公园为例，讲述了遗址公园在建设过程中遇到的种种问题和公众疑惑，“遗址公园到底该怎么建？”他认为，当今社会，对于遗址公园建设存在几点误区：一是，以为遗址公园就是在遗址所在区建设一个公园；二是，以为建筑基址就是遗址全部文化价值所在，忽视遗址的整理格局；三是，以为建筑遗址的保护展示就是全部遗址文化信息的开发利用；四是，以为渲染夸张象征性的艺术雕塑等可以有助于遗址文化的解读。

他认为，古遗址的保护利用更应该坚持真实性完整性原则，探索古遗址保护利用的新路径。相比之下，古遗址作为不可移动的历史文化资源更为稀缺脆弱，不可复制、不可替代、不可转移，应该纠正遗址公园建设模式，探索以遗址博物馆模式来解决古遗址保护利用问题。 同时他指出，遗址博物馆也不是在遗址上建设博物馆，而是真正把整个遗址区域作为文物加以保护、加以展示，形成具有遗址特色的巨量空间的新型文化现象陈列展示游览区域。遗址博物馆在以保护古遗址文化信息基础之上，给城市贡献的不是一般公园功能，而是公共历史文化空间，于有形与无形之中给人们穿越时空、感受历史提供一个全新的公共文化场所。(记者 谢娜娜/文 徐文波/图)