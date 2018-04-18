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梯田风光美如画 “登山精神”永流传（百名记者百村蹲点）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-21 11:07

　　说起林州红旗渠，人们耳熟能详，在汝阳县十八盘乡登山村，“登山梯田”至今保存完整，“登山梯田”激发的“登山精神”依然令人振奋。

　　日前，记者来到登山村。春光明媚，群山中的座座“登山梯田”错落有致，这些如今被人们观赏的“登山梯田”，当初是为了解决当地百姓的口粮问题而修建的。

　　十八盘乡党委委员常毛玲说，登山村位于十八盘乡乡政府西北，村如其名，189户633名村民零星生活在28座山梁间，那时的登山村“山高坡度大，地在墙上挂，滴水贵如油，十种九不收，旱涝都成灾，要啥没有啥”。直到20世纪60年代，登山村党支部书记赵春兰带领群众，在极度困难下，摸索出修建梯田“弯、厚、拱、长、平”五字诀，用近10年时间，换来550亩分布在山间的“登山梯田”。

　　如果没有“登山梯田”，世世代代生活在这里的村民躲不开、绕不过座座大山，会一直在苦日子里熬。半个世纪过去了，赵春兰虽已离去，“登山精神”却依然闪烁着奋斗者的光芒。

　　道路通，百业兴。登山村地势以丘陵为主。几十年来，村里通往外界的道路都是陡峭的羊肠小道。为修路，村两委成员分好工后各显本领，以工代赈，依山顺势凿山修路，硬是把水泥路修到农家门口。

　　如今，登山村人依托自然优势，发展特色产业，种药材、核桃树、小杂果、油菜、香菇，养山羊、土鸡、生猪，不少贫困户摘掉了贫困帽。“登山精神”让登山村的日子好起来，让“登山梯田”吸引着越来越多人的目光。（洛阳晚报记者 冯保萍）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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