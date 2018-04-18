昨日上午10点15分，从曼谷直达洛阳的9C8767航班抵达洛阳机场，与以往不同的是，原来旅检、货检需要海关和检验检疫两次查验，今天一次合并查验即可。从昨日起，原洛阳出入境检验检疫局划入海关，统一以洛阳海关名义开展工作。

昨日上午10点15分，从曼谷直达洛阳的9C8767航班抵达洛阳机场，与以往不同的是，原来旅检、货检需要海关和检验检疫两次查验，今天一次合并查验即可。从昨日起，原洛阳出入境检验检疫局划入海关，统一以洛阳海关名义开展工作。

在机场，记者看到海关与检验检疫的原旅客通道合并成一个，旅客行李物品只接受一次查验即可。春秋航空股份有限公司洛阳航站站长李继贞说：“‘关检合并’后明显感觉到申报程序少了，查验环节少了，通关速度更快了。”

洛阳海关机场监管科科长刘涛介绍，在国际航线飞机登临检查方面，原有关检3个监管环节，现在优化整合为检疫处置、登临检查2个环节。

上午11点前后，记者在自贸区洛阳片区综合服务中心看到，原检验检疫窗口和海关窗口已统一为海关窗口对外办理相关业务。河南平臻实业有限公司刚刚在海关窗口取得了报关报检资质。海关窗口工作人员介绍，“关检合并”后，企业在海关注册登记或备案后，将同时取得报关报检资质。以前分属关检两个单位办理的注册登记或备案手续已成为历史。该公司负责人说：“一个窗口提交一次资料就能同时拿到报关报检资质，比之前方便不少。”

洛阳海关有关负责人称：“这只是第一步，今后我们将加快关检业务深度融合。以机构改革为契机，结合海关业务改革，同步强化监管优化服务。”（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 任宇）