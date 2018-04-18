洛阳外国语学校：预防性侵 护航成长

20日，市妇联、市人民检察院主办的“法治进校园”系列活动之“预防性侵护航明天”宣讲活动，在洛阳外国语学校启动，通过捐赠图书、讲述案例、释法说理、现场互动等形式，教导学生认识和远离侵害，更加懂得保护自己。各县(市)区有关单位也将在中小学广泛开展此项宣讲活动。
20日，市妇联、市人民检察院主办的“法治进校园”系列活动之“预防性侵护航明天”宣讲活动，在洛阳外国语学校启动，通过捐赠图书、讲述案例、释法说理、现场互动等形式，教导学生认识和远离侵害，更加懂得保护自己。各县(市)区有关单位也将在中小学广泛开展此项宣讲活动。（洛阳日报记者 姜明明 通讯员 杨珂 摄）
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