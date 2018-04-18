洛阳市纪检监察机关执纪办案工作会议召开

昨日，全市纪检监察机关执纪办案工作会议召开，总结回顾2017年度执纪办案工作，对2018年度工作进行部署。 昨日，全市纪检监察机关执纪办案工作会议召开，总结回顾2017年度执纪办案工作，对2018年度工作进行部署。 2017年，全市各级纪检监察机关深入践行监督执纪“四种形态”，坚持纪挺法前、纪严于法，“老虎”“苍蝇”一起打，执纪办案工作呈现良好态势。全年处置问题线索同比增长51.3%，谈话函询同比增长90.7%，党政纪处分同比增长47.8%；刑事处理同比增长61.7%，组织处理同比增长167%，责任追究同比增长3.3%，执纪办案的政治效果、纪法效果、社会效果进一步彰显。 会议强调，全市各级纪检监察机关一定要提升政治站位，充分认识加大执纪办案工作力度的极端重要性，以反腐败斗争永远在路上的坚定执着，坚定不移地推动执纪办案工作向纵深发展。要聚焦主责主业，在提升能力水平上下功夫，切实转变思想、改进方法、强化措施，为执纪办案工作的深入推进提供保证。要强化责任担当，认真贯彻市纪委三次全会精神，加强组织领导，突出办案重点，确保办案质量，推动执纪办案工作取得新成效，再上一个新的台阶。 市委常委、市纪委书记、市监察委员会主任赵会生参加会议并讲话。 （洛阳日报记者 李三旺 通讯员 陈聚涛）