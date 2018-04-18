洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳志愿服务彰显“国际范儿”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-21 10:42

　　志愿者在为游客提供服务

　　“May I help you？(有什么我可以帮助您的吗？)”第36届中国洛阳牡丹文化节开幕以来，来自世界各国的游客纷至沓来，我市“国际志愿者”团队使用英语、法语、意大利语等多国语言为其服务，受到国际游客好评。

　　近日，在龙门石窟景区游客服务中心内，“中国洛阳国际志愿者”的红色横幅十分醒目，不少中外游客前来咨询景区路线、便民设施等事宜。据统计，每年牡丹文化节期间，仅龙门石窟景区平均接待外籍游客近万人，是我市展示形象、友好交流、联通世界的重要窗口。

　　“中国洛阳国际志愿者”团队在市文明办、市外侨办等单位联合指导下成立，由市归国留学人员联谊会成员、高校志愿者、英语爱好者等共同组成，在牡丹文化节期间，遍布龙门石窟等景区，为来洛旅游的中外游客提供志愿服务。市留学归国人员联谊会会长曹辉介绍，该联谊会积极动员留学生加入志愿者团队，主要为外国游客提供外文翻译、介绍洛阳文化及旅游景点路线等服务，并为外国游客提供外文版的旅游宣传资料，展示洛阳的热情好客和开放包容。

　　在花海人流中，这支身着蓝色工作服的志愿者团队十分醒目，他们的志愿服务也得到不少外国友人的称赞。

　　来自意大利的游客艾丽莎说：“我认为志愿者真的很重要，因为他们解释得非常清楚。”来自荷兰的游客弗兰克同样表示：“他们为外国游客了解洛阳作出了很多努力，这些志愿者做得很棒，能帮助我很好地了解情况。”

　　据不完全统计，这支国际志愿者团队自成立以来，在牡丹文化节期间，共为来自美国、英国、意大利、法国、俄罗斯、日本、埃及等23个国家的1万余名外国游客提供了志愿服务，为服务中外游客搭建了友谊桥梁。国际志愿者团队负责人李可介绍，该团队将动员更多志愿者加入其中，不断提升服务质量、拓展服务内容，为更好地服务游客、建设美丽新洛阳作出应有的贡献。（洛阳日报记者 李梦龙 文/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]我市肿瘤专家推出“日常生活防癌十条”建议
  • ·[健康]洗澡时身上搓出的“泥”到底是什么？
  • ·[健康]包装上带这六个字的食品，一定要少吃
    		•
    张洛霞和她的“文人墨客”群
    张洛霞和她的“文人墨客”群
    张洛霞和她的“文人墨客”群
         日前，优酷网上一个“日本教授在西苑公园自编自跳‘梁祝’”的视频引起网友关注。视频中的女士身着白上衣...
  • ·洛阳七旬老人靠自我治疗阻击强迫症
  • ·洛阳60后女驴友 徒步穿越尼泊尔
  • ·时节正好，婆媳一同旅行可好？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 昨日，洛阳地铁建设定制的首台专属盾...
  • 世界古都论坛在洛阳开幕 李亚、关强、...
  • 周末+下雨天=在家？这份洛阳室内游玩...
  • 陈润儿在洛阳、南阳调研时强调 培育壮...
  • 从昨日起，原洛阳出入境检验检疫局划...
  • 西安市文物局局长马锐：古都修地铁会...
  • 李亚会见世界古都论坛各界嘉宾
  • 洛阳一女子妨碍民警执行公务 把民警脖...
  • 电动车出事故会被照顾？错！有时还得...
  • 洛阳这个“牡丹园”实际上是小区 大家...
    		•
    百姓呼声
    洛阳地铁3号线正开展规划方案的研究工作
    咨询：还款账户如何追加媳妇的公积金账号
    精彩图片
    洛阳这个“牡丹园”实...
    洛阳一漫画创作者创作...
    洛龙区英才社区：手工...
    洛阳晚开牡丹争春 芍药...
    精彩热帖

    天香园汉服美女

    郁金香赏花丽人

    花卉摄影

    樱桃熟了
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605