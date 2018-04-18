洛阳志愿服务彰显“国际范儿”

“May I help you？(有什么我可以帮助您的吗？)”第36届中国洛阳牡丹文化节开幕以来，来自世界各国的游客纷至沓来，我市“国际志愿者”团队使用英语、法语、意大利语等多国语言为其服务，受到国际游客好评。

志愿者在为游客提供服务

“May I help you？(有什么我可以帮助您的吗？)”第36届中国洛阳牡丹文化节开幕以来，来自世界各国的游客纷至沓来，我市“国际志愿者”团队使用英语、法语、意大利语等多国语言为其服务，受到国际游客好评。

近日，在龙门石窟景区游客服务中心内，“中国洛阳国际志愿者”的红色横幅十分醒目，不少中外游客前来咨询景区路线、便民设施等事宜。据统计，每年牡丹文化节期间，仅龙门石窟景区平均接待外籍游客近万人，是我市展示形象、友好交流、联通世界的重要窗口。

“中国洛阳国际志愿者”团队在市文明办、市外侨办等单位联合指导下成立，由市归国留学人员联谊会成员、高校志愿者、英语爱好者等共同组成，在牡丹文化节期间，遍布龙门石窟等景区，为来洛旅游的中外游客提供志愿服务。市留学归国人员联谊会会长曹辉介绍，该联谊会积极动员留学生加入志愿者团队，主要为外国游客提供外文翻译、介绍洛阳文化及旅游景点路线等服务，并为外国游客提供外文版的旅游宣传资料，展示洛阳的热情好客和开放包容。

在花海人流中，这支身着蓝色工作服的志愿者团队十分醒目，他们的志愿服务也得到不少外国友人的称赞。

来自意大利的游客艾丽莎说：“我认为志愿者真的很重要，因为他们解释得非常清楚。”来自荷兰的游客弗兰克同样表示：“他们为外国游客了解洛阳作出了很多努力，这些志愿者做得很棒，能帮助我很好地了解情况。”

据不完全统计，这支国际志愿者团队自成立以来，在牡丹文化节期间，共为来自美国、英国、意大利、法国、俄罗斯、日本、埃及等23个国家的1万余名外国游客提供了志愿服务，为服务中外游客搭建了友谊桥梁。国际志愿者团队负责人李可介绍，该团队将动员更多志愿者加入其中，不断提升服务质量、拓展服务内容，为更好地服务游客、建设美丽新洛阳作出应有的贡献。（洛阳日报记者 李梦龙 文/图）