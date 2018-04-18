洛阳晚开牡丹争春 芍药连片开放

昨日，本届牡丹文化节花情预报小组发布最新花情预报：国际牡丹园牡丹处于盛花期；其他牡丹观赏园晚开品种牡丹处于盛花期；鸡冠洞高山牡丹园牡丹渐次开放。

昨日，在位于邙山的洛阳国际牡丹园，牡丹盛开，满园芳菲，游人如织记者潘郁摄

昨日，本届牡丹文化节花情预报小组发布最新花情预报：国际牡丹园牡丹处于盛花期；其他牡丹观赏园晚开品种牡丹处于盛花期；鸡冠洞高山牡丹园牡丹渐次开放。

四星级牡丹观赏园花情

-国际牡丹园

全园处于盛花期，约有400个品种25万株牡丹开放。其中，圣代、岛大臣、新日月、老君紫等品种盛开；花王、海黄、中国龙、黑海盗、白王狮子等品种初开。主要赏花点位于九色园、锦绣园、万芳园和华夏园。

-王城公园

园内约有290个品种5.8万株牡丹开放，品种有金阁、金岛、海黄、天衣等。该园在高海拔地区栽培的牡丹已移栽到园内。主要赏花点位于甘棠洲、王城春早和傲梅渲春。此外，桥北花展房有精品盆栽牡丹展出。第十届“王城之春”牡丹插花花艺展在明堂举办。园内芍药连片开放。

-国家牡丹园

园内约有410个品种14.5万株牡丹开放。品种有海黄、寿紫、花王、岛大臣、白王狮子等。四季牡丹展馆内有30多个品种300盆牡丹盛开。

-中国国花园

园内约有140个品种4.8万株牡丹开放。品种有豆绿、镰田藤、白王狮子、八千代椿等。主要赏花点位于二乔亭周边、开元富贵广场、国色广场等。园内芍药连片开放。

-隋唐城遗址植物园

园内约有260个品种4万株牡丹开放。品种有海黄、迟蓝、五大洲、金星雪浪等。主要赏花点位于科技园、百花园和九色园。园内芍药连片开放。

-神州牡丹园

园内约有360个品种9.6万株牡丹开放。品种有花王、春柳、垂头蓝、黑妞、金阁等。主要赏花点位于国花坛、千年花韵·天王台、新品种展示区和四季展馆。

三星级牡丹观赏园花情

-天香牡丹园

园内海黄、岛大臣等晚开品种牡丹约50种5000株开放。

-洛阳农博园

园内海黄、豆绿、首案红、气壮山河等晚开品种牡丹约30种1万株开放。

-郁金香牡丹园

园内海黄、五大洲等晚开品种牡丹约35种2.4万株开放。此外，园里各色系郁金香成片盛开。（洛阳日报记者 赵佳）