洛阳博物馆馆长谢虎军：挖掘区域文化特色 传播河洛精彩故事

今天下午的世界古都论坛分论坛上，洛阳博物馆馆长谢虎军作为“东道主”发言，他自豪地向来自世界各地的专家学者介绍了洛阳丰富的历史文化资源，并以洛阳博物馆为例，发表了《挖掘区域文化特色传播河洛精彩故事》的主题演讲。

洛阳网讯 “4000多年前的偃师二里头遗址、3800年前的偃师商城遗址、瀍河两岸3000年左右的西周周城遗址、涧河两岸二千七八百年的东周王城遗址遗迹、汉魏故城遗址、隋唐洛阳城遗址，以及地上地下丰富的物质文化遗产和繁浩的文献记录，这些见证着河洛灿烂文明的遗产为洛阳博物馆建构展览体系提供了翔实可靠的物质资料。”今天下午的世界古都论坛分论坛上，洛阳博物馆馆长谢虎军作为“东道主”发言，他自豪地向来自世界各地的专家学者介绍了洛阳丰富的历史文化资源，并以洛阳博物馆为例，发表了《挖掘区域文化特色传播河洛精彩故事》的主题演讲。（>>>>专题）

谢虎军说，博物馆是传播历史文化、增进族群相互理解包容的桥梁。自觉充分地利用好博物馆资源，开展不同文明间的交流、互鉴、合作是博物馆的基本功能。近年来，洛阳博物馆立足自身优势，梳理整合资源，不断探索与国际和地区博物馆的展览交流与合作，让不同地区的朋友了解中国历史文化，展现东方文化魅力，提升洛阳博物馆的国际知名度。例如，2013年5月—11月，洛阳博物馆与河南省兄弟博物馆合作在瑞典国立世界文化博物馆举办《黄河流域国王与诸侯——中国河南青铜文化展》；同年10月，又与韩国国立扶余博物馆合作举办《百济金铜大香炉发现20周年特展》等，均在当地引起热烈响应。

同时他表示，讲好文化故事非常关键的一环是充分拓展博物馆社会教育方式。为了传播河洛精彩故事，近年来，洛阳博物馆不断尝试和探索。例如，组建流动博物馆，深入学校、部队、社区和乡村，使“馆舍天地”走向“大千世界”；利用新媒体技术，开设临时展览讲解直播等，让公众更快、更生动地了解河洛文明的精彩故事。

“总之，参观博物馆业已成为社会公众的一种生活方式”，谢虎军总结道，博物馆也是公众安放身心的精神乐园。在不断变革的社会面前，博物馆只有以服务公众为中心，才能赢得未来。(记者 谢娜娜/文 徐文波/图)