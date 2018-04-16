洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳博物馆馆长谢虎军：挖掘区域文化特色 传播河洛精彩故事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-20 22:23

　　洛阳网讯 “4000多年前的偃师二里头遗址、3800年前的偃师商城遗址、瀍河两岸3000年左右的西周周城遗址、涧河两岸二千七八百年的东周王城遗址遗迹、汉魏故城遗址、隋唐洛阳城遗址，以及地上地下丰富的物质文化遗产和繁浩的文献记录，这些见证着河洛灿烂文明的遗产为洛阳博物馆建构展览体系提供了翔实可靠的物质资料。”今天下午的世界古都论坛分论坛上，洛阳博物馆馆长谢虎军作为“东道主”发言，他自豪地向来自世界各地的专家学者介绍了洛阳丰富的历史文化资源，并以洛阳博物馆为例，发表了《挖掘区域文化特色传播河洛精彩故事》的主题演讲。（>>>>专题）

　　谢虎军说，博物馆是传播历史文化、增进族群相互理解包容的桥梁。自觉充分地利用好博物馆资源，开展不同文明间的交流、互鉴、合作是博物馆的基本功能。近年来，洛阳博物馆立足自身优势，梳理整合资源，不断探索与国际和地区博物馆的展览交流与合作，让不同地区的朋友了解中国历史文化，展现东方文化魅力，提升洛阳博物馆的国际知名度。例如，2013年5月—11月，洛阳博物馆与河南省兄弟博物馆合作在瑞典国立世界文化博物馆举办《黄河流域国王与诸侯——中国河南青铜文化展》；同年10月，又与韩国国立扶余博物馆合作举办《百济金铜大香炉发现20周年特展》等，均在当地引起热烈响应。

　　同时他表示，讲好文化故事非常关键的一环是充分拓展博物馆社会教育方式。为了传播河洛精彩故事，近年来，洛阳博物馆不断尝试和探索。例如，组建流动博物馆，深入学校、部队、社区和乡村，使“馆舍天地”走向“大千世界”；利用新媒体技术，开设临时展览讲解直播等，让公众更快、更生动地了解河洛文明的精彩故事。

　　“总之，参观博物馆业已成为社会公众的一种生活方式”，谢虎军总结道，博物馆也是公众安放身心的精神乐园。在不断变革的社会面前，博物馆只有以服务公众为中心，才能赢得未来。(记者 谢娜娜/文 徐文波/图)
[ 责任编辑：潘亮]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]我市肿瘤专家推出“日常生活防癌十条”建议
  • ·[健康]洗澡时身上搓出的“泥”到底是什么？
  • ·[健康]包装上带这六个字的食品，一定要少吃
    		•
    张洛霞和她的“文人墨客”群
    张洛霞和她的“文人墨客”群
    张洛霞和她的“文人墨客”群
         日前，优酷网上一个“日本教授在西苑公园自编自跳‘梁祝’”的视频引起网友关注。视频中的女士身着白上衣...
  • ·洛阳七旬老人靠自我治疗阻击强迫症
  • ·洛阳60后女驴友 徒步穿越尼泊尔
  • ·时节正好，婆媳一同旅行可好？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 50辆复古铛铛车已上路 游洛阳再添新逛法
  • 洛阳市重点民生实事取得积极进展
  • 吉普车“鼻祖”在洛八办展出 70多岁了...
  • 世界古都论坛在洛阳开幕
  • 10月底前，洛阳100个老旧小区换新颜
  • 危险！洛阳小伙脚踩“风火轮”推小推...
  • 提醒！洛龙区美茵街行道树落黏液 别在...
  • 洛阳这对夫妻假装遛狗实为偷车 “演...
  • 洛阳一保姆怕丢工作想家不敢回 雇主却...
  • 洛阳建综合性自然科学类博物馆 展示洛...
    		•
    百姓呼声
    洛阳地铁3号线正开展规划方案的研究工作
    咨询：还款账户如何追加媳妇的公积金账号
    精彩图片
    50辆复古铛铛车已上路 ...
    吉普车“鼻祖”在洛八...
    洛阳在外交平台大放异彩
    “一车一景”活动在洛...
    精彩热帖

    天香园汉服美女

    郁金香赏花丽人

    花卉摄影

    樱桃熟了
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605