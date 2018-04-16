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北京市文物局副局长于平：洛阳的文化遗产保护利用值得世界学习
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-20 21:47

　　洛阳网讯 今日下午，世界古都论坛以“古都文化遗产的保护利用与国际合作”为主题的分论坛在上阳宫文化园举行。洛阳网记者对北京市文物局副局长于平进行了专访。（>>>>专题）

　　【您觉得洛阳的文化遗产保护工作做的怎么样？】

　　“洛阳在中华文明中占有特别重要的地位，文化遗存丰富，我来到洛阳以后，能够看出洛阳的一些文物古迹都得到了非常妥善的保护，并且开放利用得非常好。”于平说，洛阳的很多古迹，不仅展示了古代过去的文明，更成为当今洛阳市民休闲和国内外游客的旅游目的地，不仅有展示，更有传承。这些非常好的经验，是值得全国乃至世界去学习和借鉴的。

　　【洛阳还有什么需要完善的地方吗？】

　　“未来，可能会有越来越多的外国游客来洛阳旅游，我们应该根据他们的需求，更好地阐述洛阳这座城市，提高我们的旅游接待服务能力，还需要我们向国际的一些古都城市学习。”于平说，比如我们这次的论坛，其实就是通过更多的方式来向世人解读、阐述洛阳。

　　【洛阳正在打造“博物馆之都”，您怎么看？】

　　“我感觉非常好！”于平说，在城市化进程中，博物馆应该是公众的文化厅，可以满足当下人的文化生活需求。博物馆并不是说越多越好、越大越好，而是要有鲜明的特色，要有丰富的文化活动，能够吸引

　　不同群体，把人们的生活方式和博物馆结合起来，这对未来的城市发展以及人的素养提升都至关重要。(记者 郭瑛/文 徐文波/图)
[ 责任编辑：潘亮]
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