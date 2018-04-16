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西安市文物局局长马锐：古都修地铁会采取很多保护文物的措施
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-20 21:47

　　洛阳网讯 今日下午，世界古都论坛以“古都文化遗产的保护利用与国际合作”为主题的分论坛在上阳宫文化园举行。洛阳网记者对西安市文物局局长马锐进行了专访。（>>>>专题）

　　【洛阳和西安同为古都，您觉得洛阳在文化遗产保护利用方面做得怎么样?】

　　“我对洛阳有一定了解，因为洛阳和西安都是古都，有很多地方都有相似点。尤其在文化遗产的保护和展示方面，洛阳有自己的想法，并且很多在实践过程中都非常成功。”马锐说，尤其是近年来，洛阳在文化遗产保护和文旅结合方面有独到之处，例如龙门石窟这一传统经典和佛教文化、当地名人相结合，都值得借鉴学习。

　　【关于文化遗产的保护与利用，您认为两者哪个更重要？】

　　“我认为文化遗产的保护与利用，这两者是并重的。”马锐说，如果没有对文化遗产基础性的保护，展示、利用的载体就不存在了。如果只是为了保护而保护，文化遗产不能融入百姓生活的话，那它就不能“活起来”，就失去了很多价值。

　　马锐表示，文化遗产的保护与利用是相互关联、相互衔接的。在保护过程中间，应该遵从保护与利用并重，保护作为底线和基础，而利用作为我们活化历史的一个目标和方向。

　　【西安修建地铁时，在文化遗产保护方面采取了哪些做法？】

　　“我们在修地铁的时候，把保护文物作为这个第一个，也就是前置性的条件。随着技术的进步，地铁隧道都挖得很深，已经远远超过了文物层。”马锐说，如果地面上有重要建筑，都会采取很多技术性的防护措施。(记者 郭瑛 文/图)
[ 责任编辑：潘亮]
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