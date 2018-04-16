国家文物局副局长关强：洛阳保护古都遗产责任重大，使命光荣

今日上午，世界古都论坛正式拉开帷幕。在开幕式上，国家文物局副局长关强在致辞中说，作为中国已公布的133家历史文化名城之一的洛阳，保护古都遗产责任重大，使命光荣。希望通过本届论坛，大家共同探讨文化遗产保护的传承的新趋势、新方法，为古都文化遗产保护提供政策和支持。（>>>>专题）

“洛阳市委、市政府充分发挥国家大遗址保护的优势，重点实施了以隋唐洛阳城遗址为代表的文物保护展示工程，初步形成了融合发展、互利共赢的大遗址保护洛阳模式，同时加快二里头遗址博物馆、隋唐大运河博物馆建设，积极创建博物馆之都，为建设国家旅游名城添砖加瓦。”关强在讲话中表示，中国政府历来高度重视文化遗产利用保护工作，文化兴国运兴，文化强民族强，所以加强文物保护利用和文化传承尤为重要。(记者 郭瑛 马青)