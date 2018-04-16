中国社科院学部委员刘庆柱：洛阳是中国古都的诞生地

今日上午，世界古都论坛在洛阳拉开帷幕。在本次论坛的主旨演讲中，中国社科院学部委员刘庆柱分享了他的一项研究分析成果，即从古都洛阳到元明清的北京城来看中国在历史文化基因方面的传承和发展。

今日上午，世界古都论坛在洛阳拉开帷幕。在本次论坛的主旨演讲中，中国社科院学部委员刘庆柱分享了他的一项研究分析成果，即从古都洛阳到元明清的北京城来看中国在历史文化基因方面的传承和发展。（>>>>专题）

“洛阳是中国古都中非常有特色的，可以说，洛阳是中国古都的诞生地。”刘庆柱表示，无论是在洛阳当前正在开发的二里头遗址，还是从种种历史文献中都可以找到洛阳与古老中国的渊源。

他表示，世界上似乎没有任何一个国家如中国一样，在选择都城时特别注重方位，而都城文化正是一个国家的文化载体。因此，他认为，纵观中国历史的核心理念是“中”与“和”。“中”即一体，“和”即多元，实际上与现代中国的多元一体化发展也是一脉相承的。为此，他通过例举诸多古都洛阳与古都北京的相似之处来阐述了这个观点。(记者 谢娜娜/文 徐文波/图)