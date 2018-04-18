全国台联会长黄志贤率调研组来洛调研

18日下午，全国台联会长、党组书记黄志贤率调研组来洛，就我市台胞人才发现和使用、台联工作思路和组织建设等情况进行调研，并与我市台胞代表座谈。

18日下午，全国台联会长、党组书记黄志贤率调研组来洛，就我市台胞人才发现和使用、台联工作思路和组织建设等情况进行调研，并与我市台胞代表座谈。黄志贤对我市相关工作给予肯定，强调台联要提升政治站位，组织广大台胞认真学习践行习近平总书记对台工作重要思想；加强对青年台胞的培养和对老台胞的关怀照顾，加大对台胞先进事迹的宣传力度；团结更多的台湾同胞，推动台联工作在新时代有新气象、新作为。省台办副主任崔兴莉、市政协副主席安石柱等参加相关活动。 (苏楠 陈振豪)