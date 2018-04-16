南京市文广新局局长刁仁昌：南京坚持“三个理念”加强文化遗产保护利用

今日下午，世界古都论坛以“古都文化遗产的保护利用与国际合作”为主题的分论坛在上阳宫文化园举行。现场，南京市文广新局局长刁仁昌进行发言，分享南京在加强文化遗产保护利用方面的探索，并分享经验。

今日下午，世界古都论坛以“古都文化遗产的保护利用与国际合作”为主题的分论坛在上阳宫文化园举行。现场，南京市文广新局局长刁仁昌进行发言，分享南京在加强文化遗产保护利用方面的探索，并分享经验。（>>>>专题）

他说，南京在加强文化遗产保护利用方面，主要坚持“三个理念”：以历史文化为主线的理念、突出城市个性的理念和走进现代生活的理念。

“在这三个理念的指导下，我们重点开展了一系列工作。例如，加强文化资源整合，重点打造南京城墙、秦淮河国际文化名片；拓展文化遗产保护外延，注重城市整体形象设计；推进文博文创产品开发等。下一步，我们将继续坚持‘保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理’的工作方针，推动南京文化遗产保护利用工作再上新台阶。”他说。(记者 郭瑛 文/图)