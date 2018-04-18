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牡丹盛放山花争艳 栾川暮春赏花正当时
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-20 16:42
栾川高山牡丹

　　洛阳网讯 洛阳赏牡丹，栾川看山花，日前，栾川山花节盛大启动，吸引了大批游客到栾川县赏山花。今日，洛阳网记者从栾川旅工委了解到，山花节又添最新亮点：春末夏至，气温逐渐回升，种植于栾川县鸡冠洞和东岭植物园的高山牡丹提前开放，为游客呈现国色天香。牡丹盛放，百花争艳，栾川山花节也迎来了第二波赏花高潮，趁着酷暑未至，您还不赶快抓住春季的尾巴，遇见最清新的暮春春色。

 
鸡冠洞高山牡丹

　　谷雨时节栾川牡丹盛放 正是赏花好时节

　　雨生百谷，牡丹吐蕊。栾川县东岭植物园和鸡冠洞高山牡丹园成片的牡丹竞相开放。此外，栾川县山野间百花争春，乡间小路旁的梨树开出了一串串洁白的梨花，田野间连翘花迎风舒展，紫藤花绽放出柔嫩的淡紫色小花。虽然已经暮春，但是栾川依旧山花朵朵开，此时赏花要及时，花开花落需珍惜。

紫藤花

　　探溶洞 看牡丹 鸡冠洞高山牡丹节4月21日盛大开幕

　　4月21日，“锦绣盛唐·雍容华贵”2018年鸡冠洞高山牡丹节将盛大开幕。活动当天，将会有20名妙龄女子身穿旗袍在花丛中走秀，展现花开盛世的锦绣之景，再现“名花倾城两相欢”的美好场景。当天晚上，您还可以在高山牡丹园品尝牡丹晚宴。高山牡丹节，让我们相约鸡冠洞，欣赏舞蹈《盛世花开》，聆听《牡丹之歌》，体验牡丹插花艺术，品尝牡丹晚宴，梦回千年，一窥大唐的繁华。

栾川县城春季美景
《山花朵朵开》视频截图

　　《山花朵朵开》创意视频吸引你的眼球

　　据了解，栾川的春季山色斑斓，清新宜游，漫山遍野争奇斗艳的山花更是为秀美栾川增添了无限的魅力，也激发了栾川县本地文艺爱好者的创作激情。近日，一段以栾川山花为主题的创意视频《山花朵朵开》新鲜出炉，该视频创意新颖、制作精良，以历史人物武则天希望找到一个清新僻静之地，与随从起驾栾川，感受了山花盛开，奇山秀水的奇境栾川之旅为故事主线，记录和展示栾川优美的春季景色，该视频诙谐幽默的风格，唯美震撼的画面引发网友众多好评，并纷纷点赞转发，宣传效果显著。(关注《全境栾川》微信公众号lclygzwyh即可观看该视频)  (记者 白银龙 通讯员 王国露)
[ 责任编辑：崔利利]
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