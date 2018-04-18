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砥砺奋进铸忠魂
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2018-04-20 15:36

　　党的十九大是一次承前启后的具有巨大历史意义的空前盛会，会议对习近平新时代中国特色社会主义思想做出了系统总结和高度凝练。特别是对党的十八大以来我党开启全面从严治党的伟大历史征程所取得巨大成绩和缺憾不足进行了严谨深刻的反思，并为接下来的管党治党指明了新的前进方向。

　　党的十九大报告中不但把“坚持全面从严治党”确立为新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，而且作为党的十九大报告的压轴部分，以最为严肃的笔触和最为庄重的口吻向全国和世界宣示着我党坚持全面从严治党的坚定决心和意义。

　　全面从严治党是一个系统而庞达的伟大工程。而我们纪检监察系队伍不仅是这个伟大工程中的重要组成部分，更是整个伟大工程得以顺利实施的最基础保障。

　　我们当以高度的政治自觉和坚决的时代担当，在全面从严治党这条永不停歇的征程上，砥砺奋进铸就忠魂。

　　“打虎拍蝇”是我们倡廉肃贪工作的一个生动比喻和写照。虽然“小苍蝇”造成的损失可能只是“大老虎”的千万分之一，但相较于那些远离普通老百姓生活，“小苍蝇”的在人民群众的身边的蝇营狗苟就显得尤为面目可憎。这对于人民对党的信赖支持的伤害是十分巨大的，所以打好苍蝇，遏制住群众身边的微腐败，不是我们基层纪检监察干部的当务之急，同时也是事关全党全面从严治党成效的关键一环。

　　保有坚强的政治信念，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，不断坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，不断坚定夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的必胜决心，不断把为崇高理想奋斗的伟大实践推向前进。

　　秉持纯净的使命责任，我们要顺应全面从严治党不断向纵深发展的历史大趋势，充分的认识并且肩负起为党和人民紧守底线这一艰巨而伟大的历史责任。牢记使命，以忠诚、干净、敢于担当的身与心，积极投身党的自我革新、自我净化的时代大潮中，勇做党和人民的忠诚卫士和时代尖兵。

　　擦亮锐利的纠察之眼，我们要在牢固树立责任意识的基础上，要认识到我们处于党和群众接触最频繁、距离最近的前沿阵地，要居安思危保持高度的政治敏锐性，深刻的认识到获得的人民群众的高度支持和信赖是我们党赖以生存和发展的根基，我们要以超高洞察力，找出群众身边的害人虫。

　　锻造迅捷的问责利剑，我们要具备刀刃向内的决心和勇气，不仅要做到“善察”，更要做到“会治”。有这样一句法律谚语“迟到的救济挽救不了权利”，放置于我们反腐治贪工作中更是如此。一些问题干部的懒惰怠政、以权谋私等行为就像是长在党群关系上的“毒瘤恶果”以一种令人咂舌的速度在蔓延，我们稍有松懈就会在群众之中造成恶劣的影响。因此，这就要求我们纪检监察干部在找准病灶之后，应当以雷霆之势，持利剑下快刀祛为党的健康祛腐生肌。

　　全面从严治党永远在路上，党的十九大是我们在健强党的建设、深化党的革新上的一个里程碑，更是我们开启全新征程的历史原点。我们要不忘初心，砥砺奋进，为党和人民的伟大事业保驾护航、助力加油。
[ 责任编辑：席倩倩]
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