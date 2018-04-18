从“小强哥炒面”看扶贫内生动力

最近，在栾川推选的百位勤劳致富模范中，小强哥炒面的事迹尤为抢眼。一双残疾的手，普通的不能再普通的饭摊儿，为什么会成为舆论关注的焦点。原因在于，这位青年代表了一个群体，他们用实际行动书写“勤劳”二字，让它闪闪发光。其奋斗精神也折射出扶贫攻坚中的难点和痛点。

最近，在栾川推选的百位勤劳致富模范中，小强哥炒面的事迹尤为抢眼。一双残疾的手，普通的不能再普通的饭摊儿，为什么会成为舆论关注的焦点。原因在于，这位青年代表了一个群体，他们用实际行动书写“勤劳”二字，让它闪闪发光。其奋斗精神也折射出扶贫攻坚中的难点和痛点。

在农村，还有许许多多像赵强一样的人，因病致贫甚或无技无能，缺乏资金或者因劳成疾，总之是需要扶持才能脱贫。这些人成为脱贫攻坚战中最难消化的包袱，解决这部分人的贫困问题，决定了扶贫“最后一公里”能否走到底。诚然，这部分人的脱贫难度非常大，成为各级帮扶干部的新焦虑。但是，难道这部分人就全部需要政府兜底才能脱贫吗？也不尽然。

在调研中发现，大部分村民依靠自己的勤劳智慧，努力奋斗，脱贫致富。但仍有些村民还依然存在“等、靠、要”思想，有的村民年纪轻轻，四肢健全，却不愿出力流汗，坐等政府的扶贫搬迁房。有的村民，政府为其盖了房子，却不愿自己动手安装门窗。不劳而获、图安逸、怕劳动思想在农村仍有市场，尤其是一些贫困村，上级的扶持力度越大，“等米下锅”的现象越严重，有的还伸手向扶贫干部要补贴。这些问题不解决，即使给他们金山银山，他们还会在贫困坑里打转转。

天上不会掉馅饼，但有了馅饼不去接，依然会饿死。在当前全国上下深入开展脱贫攻坚的大形势下，思想扶贫显得比物质扶贫更加重要。习近平总书记说：“幸福是奋斗出来的。”自力更生丰衣足食是我们中华民族的优秀传统，更是我们祖祖辈辈赖以生存的精神财富，不能因为现在物质生活富有而丢失，更不能因为有了扶贫政策优惠而养懒汉。在精神层面上提升贫困人员的精气神，焕发群众向上向善，通过勤奋劳动获取财富是解决贫困人员思想的最大问题，是精神脱贫的应有之义。

在3月19日栾川县2018年对外宣传工作会议上，县委常委、宣传部长吕振涛说：“激发群众脱贫致富的内生动力，是脱贫攻坚战的关键所在，也是宣传百名勤劳致富模范的要义。”可谓切中要害。中国人民自古崇尚勤劳，特别是在中国共产党领导下，人民从一穷二白的旧中国，走向富强、民主、文明的新中国，从站起来、富起来到强起来，都是通过人民群众的无穷创造力和顽强拼搏精神得到的，其生生不息的精神动力，是人民群众创造幸福美好生活的宝贵财富，是脱贫攻坚赖以胜利的精神支撑。

在残疾人赵强身上可以找回草根平民那种顽强的意志。就是不向命运低头，不怕贫困，不畏艰苦，只要有一双手就有向幸福生活拼搏的强烈欲望，他们那种子在石缝里也要发芽的勤劳意志需要大力发扬，他们那种不要扶持要创业的动能需要感染，需要传播，需要让更多的群众学习这种精神，把我们中国老百姓那种与生俱有的劳动光荣的品格放大，让更多的“小强哥”式贫困群众增加认同感、幸福感和获得感。（栾川县人民检察院 白全忠）