网信红利带动全民共享“互联网+”生活

自1994年我国首次实现与国际互联网全功能连接，发展到今天全国拥有7亿多网民，二十三年来，互联网技术渗透到中国社会的各个领域。去年，习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上更是提出了：“让亿万人民在共享互联网发展成果上有更多获得感。”如今纵观“草根”日常，互联网早已融入我们生活的方方面面。

自1994年我国首次实现与国际互联网全功能连接，发展到今天全国拥有7亿多网民，二十三年来，互联网技术渗透到中国社会的各个领域。去年，习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上更是提出了：“让亿万人民在共享互联网发展成果上有更多获得感。”如今纵观“草根”日常，互联网早已融入我们生活的方方面面。

在线医疗

在效率至上的今天，远程会诊技术凭借3A(anywhere、anytime、anybody)优势，打破了传统就诊的时间与空间限制，受到现代医疗界的追捧。医生通过互联网为患者分析病历、诊断病情，确定治疗方案，使得偏远地区的患者也能享受医疗专家高水平、高质量的医疗服务，不仅节约了看病时间和往返的费用，也免受舟车劳顿。

在线就业

想知道职位需求是否与求职意向相符，同等条件下哪家公司薪资待遇最好。现在只需我们打开互联网搜素引擎，动动鼠标、敲敲键盘，海量招聘信息就呈现眼前。公司简介、职位描述、应聘要求、薪资待遇，所有信息一目了然。如果有相中的岗位，把电子简历投给公司，双方就可以接洽约谈了。一方面节省了时间和精力，另一方面提高了应聘效率。

在线购物

实体店找不到心仪的商品，感觉太累不想逛街，没有时间精挑细选，没关系，淘宝、天猫、京东商城、苏宁易购、唯品会、1号店。。。好吃的，好玩的，新潮的，畅销的，一切尽在网上商城。如今，尴尬的光棍节已经华丽变身为所有“剁手党”的狂欢节。据统计，2015年“双十一”当天，天猫平台交易额达912.17亿元，2016年更是超过了1207亿。无数网民催生的这一消费纪录已经充分表明，在线购物成为当今中国消费的主流方式。

在线参政

“知屋漏者在宇下，知政失者在草野。”政治是否清明，政策是否惠民，百姓最有发言权。而互联网这个交流平台，无疑为广大草根提供了最为便捷的发声渠道。我们通过互联网关注政治、了解政策，通过互联网表达诉求、提出建议，通过互联网凝聚民意，表达民心，参与国家治理，发挥监督作用，为国家的发展、政策的畅行出言献策，贡献“草根”智慧。

除此之外，现如今，互联网订餐、订票，互联网转账、付款，互联网办理业务，互联网授课，网上图书馆、网上博物院以及“人工智能”的种种现实化应用，都已可及，并在我们身边一一成为现实，这场信息时代的“智慧升级”，已经为我们带来惠及全民的网信红利。(谢清华)