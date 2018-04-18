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新思想引领新媒体 十九大精神进网络
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2018-04-20 15:37

　　用新思想武装新媒体，让十九大声音响彻网络。习近平总书记在党的十九大报告中多次讲到加强互联网建设的问题，提出建设“网络强国”，“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”，特别提出要“加强互联网内容建设，建立网络综合治理体系，营造清朗的网络空间”，等等。《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的决定》强调，“推动党的十九大精神进网络，要积极开展网络宣传，用好‘两微一端’等新技术新应用，充分调动网民参与积极性，增强网络宣传的实效性和影响力。”作为一名网络工作者，当前首要的任务就是“要让新思想引领新媒体，推进十九大精神进网络”。

　　目前，我国正在从网络大国走向网络强国的道路上大步迈进，优质高速的信息化基础设施是网络强国的基石，也是满足各行各业实现信息化与人民群众幸福生活所需的重要支撑。这是一场没有硝烟的战争，网上舆论就是前沿阵地、新思想信息化就是武器，一定要严守网络空间安全屏障，深化网络空间交流合作，驱动新思想引领新媒体，加强网信系统听党的指挥由党的建设，坚持认真贯彻落实十九大精神。

　　“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。公安机关要以“学习党的十九大精神网络答题”活动为契机，通过多种形态、多种方式，努力推动全体民警深入到学习党的十九大精神中来，把党的十九大精神落实到公安系统各方面，更加深入的为民服务。

　　开启新的希望，汇聚奋斗力量！新时代，我们要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动纲领，全面加强思想理论武装，用好‘两微一端’等新媒体，采取人民群众喜闻乐见的形式，大力宣传解读党的十九大精神，推动党的十九大精神深入人心、落地生根。（古城分局警务综合室：吕利花）
[ 责任编辑：席倩倩]
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